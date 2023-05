Superenalotto, non perdere l’occasione di giocare gratis. Ecco come fare per sfruttare il bonus messo a disposizione proprio in questi giorni

Le schedine precompilate non sono vincenti solo col Superenalotto. Ma sono vincenti anche con le scommesse sportive. Vabbè, questo è un altro tipo di discorso ma lo facciamo per farvi capire che molto spesso serve solo ed esclusivamente la fortuna per vincere ai giochi con premi in denaro. A meno che quei numeri non ve li sognate. Allora sì, in quel caso cambia tutto.

Tentare la fortuna, a volte, costa anche parecchio. Soprattutto se si diventa malati, perché sappiamo tutti che esiste una malattia che si chiama ludopatia che ti fa perdere il senno della ragione. Ora, non stiamo qui ad addentraci in discorsi medici che non fanno per noi, quello che intanto diciamo è di stare attenti e di non andare oltre quelle che sono le vostre possibilità. Insomma, cautela sempre. Ma se giocate con cautela, meglio sfruttare anche tutte quelle offerte che il Superenalotto in questo caso mette a vostra disposizione. Perché non sfruttare infatti l’Iniziativa Speciale che vi potrebbe regalare 4,50 euro di giocate gratis?

Superenalotto, ecco come prendere il bonus

Sì, c’è questa possibilità che a voi non costa proprio nulla, così come si legge sul sito ufficiale del Superenalotto. Nessun costo e solamente la voglia di prendersi un bonus per tentare la fortuna senza nemmeno spendere un euro del vostro portafogli. Insomma, cosa c’è da aspettare? Nulla. Ma come fare? Eccolo spiegato.

Collegata all’Iniziativa Speciale del prossimo mese, quella che mette in palio dei premi garantiti fino a 20mila euro, c’è questa opportunità, come dicevamo. Per coloro che giocano in abbonamento in Ricevitoria per almeno due dei concorsi speciali menzionati precedentemente, possono accedere ai vantaggi online con l’App SuperEnalotto”. Sì, basta scaricare l’applicazione e registrarsi sul sito del vostro rivenditore tramite l’applicazione che è disponibile per tutti i dispositivi, per poter in questo modo avere un bonus di quattro euro e cinquanta. Mica male.