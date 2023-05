Gratta e Vinci, un vitalizio in Emilia Romagna: ecco qual è la somma da incassare

Gratta e Vinci, un vitalizio beccato in Emilia Romagna: ecco come e soprattutto quant’è la somma che il fortunato vincitore incasserà nei prossimi anni

La martoriata Emilia Romagna, che ha vissuto e sta vivendo delle giornate difficili per via dell’alluvione che ha colpito quella terra, si rende protagonista di una vincita importante al Gratta e Vinci.

Sì, così come riportato da Agimeg.it, un uomo di Rimini, chissà, magari sfortunato anche nel perdere qualcosa per via del maltempo, ha beccato il tagliando di Gratta e Vinci fortunato, quello vincente. Quello che permette di avere una rendita importante per i prossimi 20anni. Sì, un New Turista per Sempre, forse quello che realmente è il più apprezzato da chi decide di comprare un biglietto, perché davvero permette di non avere problemi per molto tempo. Ma andiamo a vedere qual è la cifra da incassare per un bel poco di anni.

Gratta e Vinci, ecco quanti soldi col New Turista per Sempre

Una rendita che fa dormire sonni tranquilli, visto che si parla, intanto, di 300mila euro da incassare subito nel momento in cui ci si presenta col tagliando vincente.

E poi c’è una rendita di 6mila euro al mese per i prossimi 20anni. Tanti soldi, che se investiti bene nel corso del tempo possono davvero regalare solamente sorrisi e pochissimi pensieri per le prossime generazioni. Una svolta vera e propria, ma duratura nel tempo, a differenza di quanto succede con le vincite immediate di 1,2 o 5 milioni di euro. Sì, belle anche quelle, evidentemente, ma questa forse è quella che regala davvero dei sogni particolari. Infine, inoltre, c’è anche il bonus finale, quello da 100mila euro che non sono nemmeno pochi soldi. Il totale? Calcolatrice alla mano il fortunato porterà a casa 1.936.849 euro.