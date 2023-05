Super Lig turca, i pronostici sulla trentaseiesima giornata

Super Lig turca, il Galatasaray capolista potrebbe chiudere i giochi per il titolo già in questa giornata: notizie e pronostici.

In Turchia mancano tre giornate alla fine del campionato, ma la corsa al titolo può trovare il suo epilogo già oggi, nel turno infrasettimanale in cui le sette partite si giocano tutte in contemporanea (h 19). Il Galatasaray, imbottito di vecchie conoscenze della Serie A – ai vari Icardi, Mertens, Torreira si è aggiunto a febbraio l’ex romanista Zaniolo – potrebbe trionfare per la ventitreesima volta nella sua storia in caso di vittoria con l’Ankaragucu.

La squadra allenata dall’ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk è ormai a un passo dal traguardo. I giallorossi hanno cinque punti di vantaggio sui rivali del Fenerbahçe, ma possono già contare sui tre punti dell’ultima giornata, vinta a tavolino: avrebbero dovuto affrontare il Gaziantepspor ma il club lo scorso febbraio ha deciso di ritirarsi in seguito al tragico terremoto. Motivo per cui basterà vincere nella capitale turca per fare festa. L’Ankaragucu, appena eliminato dalla Coppa di Turchia dal Basaksehir, non ha più obiettivi concreti, anche se servirà ancora qualche punto per la salvezza. Il Galatasaray ha vinto le ultime tre gare senza subire gol e dovrebbe riuscire a piegare anche la squadra di Tolunay Kafkas, reduce peraltro anche dalle fatiche di coppa. Vittoria probabile anche per il Fenerbahçe di Jorge Jesus, che si è appena qualificato per la finale di coppa nazionale: i tre punti non dovrebbero essere un problema contro l’Antalyaspor, che ha vinto solamente una volta nelle ultime sei giornate di Super Lig ed ha la salvezza quasi in tasca.

Le previsioni sulle altre partite

Una stagione davvero da dimenticare per il campioni di Turchia in carica del Trabzonspor, che al momento occupano un deprimente sesto posto e sono fuori da tutto. Le maggiori motivazioni del Giresunspor, in lotta per la salvezza, potrebbero fare la differenza.

Campionato già terminato anche per l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, ormai certo di arrivare quarto. La squadra allenata dal tecnico campano giocherà l’Europa il prossimo anno solamente se il Fenerbahçe trionferà nella finale di Coppa di Turchia, liberando così un posto in più. I punti servono di più all’Istanbulspor, in piena lotta per non retrocedere. Si profila un match movimentato invece tra Alanyaspor e Kasimpasa, entrambe al momento fuori pericolo. Gara da almeno un gol per parte anche quella che vede protagonista l’ormai ex squadra di Andrea Pirlo, il Fatih Karagumruk, e il Kayserispor. Potrebbe infine evitare la sconfitta il Sivasspor, affrontato recentemente dalla Fiorentina in Conference League. I biancorossi devono evitare la retrocessione e dovrebbero conquistare almeno un punto contro il Konyaspor, che va forte fuori casa ma non ha più obiettivi.

Super Lig turca: possibili vincenti

Galatasaray (in Ankaragucu-Galatasaray)

Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Antalyaspor)

Giresunspor (in Giresunspor-Trabzonspor)

Istanbulspor o pareggio (in Instanbulspor-Adana Demirspor)

Sivasspor o pareggio (in Sivasspor-Konyaspor)

Le partite da almeno un gol per squadra

Fenerbahçe-Antalyaspor

Fatih Karagumruk-Kayserispor

Super Lig turca: le partite da almeno tre gol complessivi

Ankaragucu-Galatasaray

Alanyaspor-Kasimpasa