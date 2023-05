Scommesse, schedine pronte stile Superenalotto: super vincita doppia

Scommesse, schedine pronte come quella che ha portato alla super vincita al Superenalotto. E anche in questo caso il colpo è grosso

Schedine precompilate che regalano vincite enormi. Questa cosa è successa con il Superenalotto, nell’occasione del jackpot più grande in Europa, che è stato centrato appunto con un sistema che metteva in palio delle quote. Insomma, alcune volte basta davvero affidarsi agli altri.

Ed è il caso anche di chi, lo scorso weekend, così come raccontato da Agimeg.it, si è affidato alle scelte precompilate di ReadyBet di Eurobet. Si tratta, si legge sul sito, di un’offerta che sta avendo un successo sempre più crescente. In poche parole sono delle proposte già pronte che in alcuni caso vanno anche a segno. Sì, e sono andate a segno proprio nello scorso fine settimana, con un poco di fortuna ovviamente che non manca mai, e che hanno regalato una cifra decisamente importante a chi ha deciso di comprarla. Parliamo di una quota, la prima, di 113 volte la posta. E un’altra di 255 volte la posta.

Scommesse, ecco le due schedine vincenti

Nel primo caso la proposta era relativa ad una combo: Goal+Over 2,5. Partite che alla fine della stagione possono tranquillamente finire in questo modo. Certo, c’era anche Fiorentina-Roma pronosticata in questo modo, e questo match, a pochi minuti dal termine, vedeva la squadra di Mourinho vincere uno a zero. Poi il ribaltone, che ha permesso di centrare questa vincita assai importante.

Nel secondo caso, invece, la proposta prevedeva delle partite con sole vittorie interne. E anche in questo caso c’era la partita di prima ma c’era anche un Salernitana-Udinese che ha visto un ribaltone clamoroso della squadra di Paulo Sousa che ha rimontato due reti prima di completare il tutto in pieno recupero. Sì, la fortuna ci vuole anche in questi casi ed è normale. Ma questo modo di giocare inizia a piacere. Tanto, in ogni caso, se ci mettessimo noi il rischio di non beccare nulla è identico alle altre volte.