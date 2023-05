Paola Egonu, tutto Vero: ritorno ufficiale e doppia firma

Paola Egonu, è tutto Vero: il ritorno è ufficiale e per il club milanese la firma è doppia. Ecco tutti gli innesti della squadra lombarda

Paola Egonu dopo l’esperienza in Turchia torna in Italia. Adesso è anche ufficiale. La pallavolista azzurra è della Vero Volley Milano, che si candida in questo modo a vincere tutto quello che è possibile il prossimo anno.

La Egonu fa la differenza, senza girarci troppo intorno. Ed è quella che sposta gli equilibri in campo. E la squadra di Milano ha il suo opposto, quello che potrebbe regalare delle enormi soddisfazioni ai tifosi. Un annuncio ufficiale quindi arrivato nella giornata di oggi, non solo con una conferenza stampa di presentazione, ma anche con un annuncio sui canali social del club che ha pubblicato tutto le componenti della rosa per la prossima stagione. “Non vedo l’ora, è un onore per me tornare qui a Milano, dove la mia carriera è iniziata col Club Italia, ed è stupendo tornare a casa. Sono qui per fare grandi cose insieme, mi preme tanto sapere che ci sono migliaia di ragazzi e ragazze che ci seguiranno, si innamoreranno di noi e che faremo divertire”.

Paola Egonu alla Vero Volley, la firma è doppia

insieme a lei la squadra milanese ha ingaggiato da Istanbul anche le schiacciatrici Kara Bajema e Nika Daalderop. Insomma, la costruzione di un club da sogno che punta a vincere davvero tutto sia in Italia che in Europa.

Ma non solo, tra le nuove c’è stato l’ingaggio pure di Casillo, un libero, che porterà all’interno del gruppo quel dinamismo che serve in un ruolo così delicato. Insomma, uno squadrone che deve solamente iniziare a lavorare per amalgamarsi al meglio e poi cercare davvero di scendere in campo con un unico e solo obiettivo, quello di vincere tutte le partite che si possono giocare durante la stagione. Ah, nel Vero Volley c’è anche Sylla, un’altra che sappiamo benissimo di che pasta sia fatta visto che abbiamo imparata a conoscerla con la maglia azzurra della squadra allenata da Mazzanti.