Juventus, patteggiamento ufficiale senza penalizzazioni: “Europa non a rischio”

Juventus, il patteggiamento è ufficiale e non c’è nessuna penalizzazione. Per i bianconeri l’Europa non è più a rischio

La Juventus ha chiesto il patteggiamento e lo ha ottenuto. Adesso è anche ufficiale. Nessuna penalizzazione per i bianconeri in questa stagione – al di là ovviamente dei dieci punti in classifica già comminati – e nemmeno la Serie B, quella che molti soprattutto sui social chiedevano.

Una multa pesante, 700mila euro di ammenda, e niente di più. Quindi, i bianconeri, potrebbero anche entrare in Europa la prossima stagione qualora riuscissero a chiudere il campionato in una posizione di classifica valida. E anche per la prossima annata, quella che deve essere quella del rilancio dopo due anni senza titoli, non c’è nessun rischio. Insomma, un accordo trovato, così come era nell’aria, e le cose si sono messe nella migliore condizione per il popolo bianconero. L’Europa quindi non è a rischio, a meno che, ovviamente, non arrivi l’intervento della UEFA che potrebbe ribaltare la situazione come un Alessandro Borghese qualunque. Si scherza ovviamente, e questa sentenza è stata anche commentata a free.it dall’avvocato Afeltra. Che ha parlato in questo modo.

Juventus, le parole dell’avvocato

“I bianconeri hanno deciso di arrivare a questa situazione che, a mio avviso, è quella più giusta da parte dei legali della Juventus per poter chiudere definitivamente con questa stagione agonistica ogni debito con il passato. Bisogna ricordare ai nostri lettori che il patteggiamento non è una ammissione di colpa o di responsabilità: il patteggiamento consente ad entrambe le parti di trovare l’accordo rispetto a una sanzione.

“Senza reciproche concessioni e senza reciproci riconoscimenti di responsabilità. Il patteggiamento, nonostante nel vulgo popolare sia ritenuto un’ammissione di colpa, in realtà non è una condanna. Resta una decisione ante processuale in cui le parti, per evitare il rischio di una sanzione pesante, identificano una situazione giuridica che va bene ad entrambe. Una rinuncia a chiedere una sanzione più importante, l’altra rinuncia a chiedere l’assoluzione, e si crea un accordo sulla misura della sanzione”. Insomma, un accordo trovato.