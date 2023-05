Perugia-Benevento e il presunto illecito: c’è il responso dei siti di scommesse

Perugia-Benevento di Serie B è finita al centro di un’inchiesta per il gol dei padroni di casa oltre il novantesimo. Il responso dei siti di scommesse

Quel gol con il quale il Perugia ha vinto oltre il novantesimo contro il Benevento ha fatto immediatamente il giro del web. Un gol da Gialapass per rendere l’idea, ma che alla fine della fiera non è servito a nulla, visto che la squadra di casa è comunque retrocessa.

Ma quel gol è finito comunque all’interno di un’indagine del procuratore federale. Perché è apparso subito strano. Il valore non c’è stato anche perché gli ospiti erano già retrocessi, ma questo non ha ovviamente tolto l’attenzione tant’è che l’inchiesta da parte della FIGC è stata comunque aperta. Nel merito, adesso, così come riportato da Agipronews, ci entrano anche le industrie delle scommesse, che hanno detto la loro sulla vicenda. Il responso è quello che tutti noi ci aspettavamo.

Perugia-Benevento, la sentenza dei siti di scommesse

Non c’è stato alcun flusso anomalo di scommesse sul risultato finale e sul punteggio esatto (3-2) di Perugia-Benevento. Insomma, niente giocate particolari, tranne quelle che ovviamente si potevano fare prima dell’inizio del match. E l’1 finale, ovviamente, visto che la posta in palio era soprattutto per la squadra padrona di casa, era il risultato più probabile. Arrivato però con una rete davvero da mai dire gol.

“Non si sono registrati movimenti sospetti sul match, tali da indurre i concessionari a segnalare la partita all’Agenzia delle Dogane e alle Unità di monitoraggio sugli eventi sportivi istituite presso il ministero degli Interni”. Insomma, da parte di chi gestisce i flussi delle giocate non c’è stato niente di anomalo e nessuna segnalazione è arrivata. Il Perugia, subito dopo aver saputo dell’apertura dell’inchiesta, anche se in quel momento non era stato segnalato nulla alla società, si è detta subito estranea ai fatti. E quindi ha cercato immediatamente di rispedire al mittente quelle che potevano essere le accuse. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, o nei prossimi giorni, e come si concluderà questa vicenda.