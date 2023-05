I pronostici di lunedì 29 maggio: Serie B, Eliteserien, Super League

I pronostici di lunedì 29 maggio: c’è il playoff di Serie B tra Bari e Sudtirol, in campo anche Elitesierien norvegese e Super League svizzera.

Iniziano questo lunedì le semifinali playoff di Serie B con la partita di andata tra Sudtirol e Bari. La squadra allenata da Bisoli non smette di stupire: nel turno precedente ha fatto fuori la Reggina, ma stavolta non avrà il vantaggio della miglior posizione nella classifica finale, decisiva in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno.

Vincere al San Nicola sarebbe molto più difficile, ecco perché il Sudtirol deve provare il colpaccio in casa, anche se Bisoli punterà come sempre prima di tutto sulla solidità della sua difesa.

Pronostici altre partite

Difficile vedere grande spettacolo nel playoff di Serie B, chi cerca i gol può guardare all’estero. Si giocano infatti Elitesierien norvegese, Super League svizzera e Superligaen danese. Occhio in particolare a Basilea-Grasshoppers, Odd BK-Stromsgodset, HamKam-Lillestrom, Viborg-FC Copenhagen e Brondby-Nordsjaelland.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sudtirol vincente o pareggio e meno di tre gol complessivi in Sudtirol-Bari, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Basilea (in Basilea-Grasshoppers, Super League, ore 16:30)

• Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Viking FK, Eliteserien, ore 17:00)

• Brann (in Brann-Rosenborg, Eliteserien, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Basilea-Grasshoppers, Super League, ore 16:30

• Odd BK-Stromsgodset, Eliteserien, ore 17:00

• HamKam-Lillestrom, Eliteserien, ore 19:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Viborg-FC Copenhagen, Superligaen, ore 16:00

• Brondby-Nordsjaelland, Superligaen, ore 18:00

Il “clamoroso”

Odd BK vincente e almeno un gol per squadra (in Odd BK-Stromsgodset, Eliteserien, ore 17:00)