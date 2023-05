Tennis, il nuovo trend ha contagiato anche lei: l’intimo non serve

Tennis, impazza la moda del senza intimo. E anche lei, a quanto pare, ha ceduto al richiamo delle ultime tendenze.

Un mese fa ha festeggiato il suo 36esimo compleanno. Quattro anni sono trascorsi da quando ha appeso la racchetta al chiodo, congedandosi dallo sport che le aveva regalato fama e successo, ossia il tennis. Eppure, il ricordo delle sue imprese epiche continua a riecheggiare in ogni dove.

Oggi è una mamma, ma la passione per lo sport continua ad ardere dentro di lei come se fosse il primo giorno. Gli è stata fedele a lungo e non ha mai ceduto al corteggiamento di chi la voleva in passerella e in copertina. Perché oltre ad essere una giocatrice talentuosa, ammettiamolo, Maria Sharapova è sempre stata una delle tenniste più belle a livello globale. Ha preferito concentrarsi sulla sua carriera, però, senza mai interessarsi troppo al mondo della moda, agli sponsor e ai social network. Anche ora, che pure avrebbe più tempo per farlo, si dedica più alla sua vita privata che non a tutto il resto. Salvo qualche rara apparizione pubblica, solo di tanto in tanto si concede un po’ di mondanità.

Come nelle scorse ore, ad esempio, quando ha fatto rotta sul Principato di Monaco in occasione dell’edizione 2023 del Gran Premio di Formula 1. La leggenda del tennis femminile ha avuto l’onore di consegnare un riconoscimento al pilota della Red Bull Charles Leclerc. Nelle foto in Costa Azzurra è bella come il sole, proprio come la ricordavamo.