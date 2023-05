Addio Mourinho, bookmaker sicuri: solo un big può sostituirlo

Addio Mourinho, i bookmaker sono sicuri: al posto del portoghese nella Capitale ci potrebbe essere solamente un big. Ecco quelle che ci dicono le quote

Se da un lato c’è Allegri che non se la passa benissimo e che rischia l’esonero alla fine di questa stagione, anche in casa Roma ci potrebbe essere un cambio di allenatore. Sì, proprio così, visto che Mourinho in più di un’occasione ha fatto intendere che potrebbe lasciare.

Le cose con la società non stanno andando come il tecnico voleva. Lui si aspettava qualche innesto importante sul mercato ma questo non è arrivato. Se non a parametro zero. I dissidi sono sotto gli occhi di tutti e potrebbe succedere quello che già s’è visto con l’Inter, vale a dire un addio dopo una vittoria. La Roma mercoledì sera giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest, ma i bookmaker pensano a quello che potrebbe essere il successore dello Special One. E i Friedkin, proprietari texani del club giallorosso, sanno benissimo che sostituire uno come il portoghese non sarà facile. Serve un big, uno che non lo faccia rimpiangere. E andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i successori di Mou.

Addio Mourinho, è Conte il favorito

Il favorito numero uno, quello che stacca tutti gli altri e che è dato a 4 volte la posta, porta il nome di Antonio Conte. L’ex allenatore del Tottenham, adesso a spasso dopo aver chiuso in anticipo la sua esperienza sulla panchina degli Spurs, è quello che realmente potrebbe prendere il posto a Trigoria. Sarebbe sicuramente un grande colpo per la Roma. Uno di quelli in grado di non far rimapingere Mourinho.

Alle spalle, ma staccato, c’è Luis Enrique: un ex. Un ex che però sembra vicino al Napoli che saluterà Spalletti – le parole di ieri sera di De Laurentiis hanno ufficializzato la cosa – e che si vorrebbe affidare allo spagnolo che proprio sulla panchina della Roma ha assaporato la Serie A. Non un’esperienza da ricordare quella. Luis Enrique si gioca a 15, così come Thiago Motta, uno dei “discepoli” di Mou che sta facendo assai bene al Bologna. Per il resto rimane in corsa anche Gasperini.