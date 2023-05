Alcaraz-Cobolli, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Cobolli è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

La prima volta non si scorda mai. Specie se nell’altra parte del campo ad attenderti c’è il numero uno al mondo. Flavio Cobolli, tra i più interessanti prospetti del tennis italiano, non era mai riuscito ad accedere al main draw di un torneo del Grande Slam, nonostante bazzichi (pur facendolo in maniera discontinua) nel circuito maggiore da tempo. E dopo aver superato le qualificazioni si prepara ad affrontare nientemeno che Carlos Alcaraz.

Il giovane tennista romano – prima di optare definitivamente per il tennis militò anche nelle giovanili della Roma, la sua squadra del cuore – ha dovuto superare tre ostacoli per fare il suo ingresso nel tabellone principale del Roland Garros 2023. Nelle “quali” si è imposto su due francesi (Erhard e Lokoli) e sullo slovacco Klein, lasciando per strada solamente un set. L’obiettivo a breve termine è tornare al più presto tra i primi 150 del mondo (oggi è numero 159) e magari rompere il “muro” dei 100: non è mai andato oltre la 133esima posizione. Sarà fondamentale trovare quella continuità che finora è sempre mancata ma bisognerà crescere anche sulle altre superfici per poter avanzare in classifica.

C’è un solo precedente tra i due

Cobolli nelle ultime settimane è stato eliminato al primo turno a Roma, mentre si è fermato ai quarti nel Challenger di Torino arrendendosi al colombiano Galan. Pronostico apparentemente chiuso contro l’allievo di Juan Carlos Ferrero, probabilmente il principale favorito per la vittoria del Roland Garros.

Senza l’infortunato Nadal, vero e proprio padrone del torneo, il nativo di Murcia tenterà di succedere al suo connazionale. Alcaraz ha perso solamente tre partite in questo 2023, l’ultima in maniera clamorosa a Roma contro il semisconosciuto Marozsan. C’è un precedente con Cobolli: si affrontarono a Todi nel 2020 e lo spagnolo lasciò solo 5 game all’azzurro. Il vincente di questa sfida affronterà uno tra O’Connell e Daniel.

Dove vedere Alcaraz-Cobolli in diretta tv e streaming