Formazioni ufficiali Juventus-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Tutto pronto alla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, snodo cruciale soprattutto per i rossoneri, che vogliono conquistare la matematica certezza di un piazzamento in Champions League con una giornata d’anticipo.

Reduce dalla nuova penalizzazione inflitta dalla Procura Federale e dal capitombolo di Empoli, la Juventus proverà invece a chiudere nel migliore dei modi una stagione vissuta sulle montagne russe. Chissà che gli ultimi giorni vissuti in apnea possano aver esorcizzato quella tensione che gli uomini di Allegri (il cui futuro è tornato prepotentemente in discussione) si sono portati dietro come una spada di Damocle nell’ultimo periodo. Le due squadre si schiereranno così dal primo minuto:

JUVENTUS (3-4-3) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Juventus-Milan, il pronostico marcatori

La difesa bianconera nelle ultime uscite stagionali è apparsa piuttosto ballerina. Il Milan non ha spiccato per prolificità offensiva, ma la sensazione è che con i suoi uomini più forti possa riuscire a mettere in imbarazzo una scatola difensiva non perfetta. Un ruolo importante sarà ricoperto dagli uno contro uno con cui i rossoneri proveranno ad isolare Rafa Leao: il portoghese, a segno contro la Samp e ormai vicino ad apporre la firma sul rinnovo di contratto, ha grandi chances di mettere a segno almeno un gol. Sull’altro versante stuzzica e non poco l’opzione Moise Kean: l’attaccante italiano ha convinto nella sfortunata trasferta di Siviglia e contro il Milan ha un conto aperto che va avanti ormai da diversi anni.

Juventus-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Con il nuovo cambio tattico varato da Allegri per provare ad affrontare viso a viso il Milan sulla corsia mancina, avendo uno sviluppo più armonico grazie ad una maggiore ampiezza, è chiaro che il gioco sulle fasce rappresenterà una delle variabili tattiche più interessanti. Da una parte Theo Hernandez e dall’altra Cuadrado, ad ogni modo, non dovrebbero riscontrare particolari difficoltà a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Come possibili tiratori, però, piacciono e non poco anche Rabiot e Brahim Diaz, con un occhio rivolto anche ai saltatori: alla luce di un periodo di forma importante, Gatti potrebbe mettere nuovamente il suo sigillo indirizzando una conclusione nello specchio di porta avversario.

Per quanto riguarda i possibili ammoniti, occhio a Theo Hernandez, Cuadrado e Locatelli: gli uno contro uno contro Chiesa e Leao potrebbero essere letali per il terzino francese e quello colombiano. Anche l’ex regista del Sassuolo, però, rischia grosso: quando ha affrontato avversari tecnici e qualitativi in questa stagione ha faticato e non poco a reggerne il ritmo.