Gratta e vinci, incredibile: un’altra super vincita nel paese dei balocchi

Gratta e vinci, dopo il vitalizio ottenuto con un biglietto della serie Turista per sempre, una nuova vincita fa sorridere il borgo.

Ci vivono 500 anime appena a Borgo Montenero, in provincia di Latina. La statistica e il calcolo delle probabilità difficilmente suggerirebbero che in un paesino così raccolto possa succedere, per ben due volte, qualcosa di così eclatante. E invece, a dispetto di ogni teorema, è accaduto. Eccome se è accaduto.

Lo scorso febbraio, un fortunatissimo cliente aveva acquistato presso la tabaccheria Barbisan di via Monte Circeo, nella frazione di San Felice Circeo, un Gratta e vinci che gli aveva cambiato la vita. Aveva optato per un tagliando della serie Turista per sempre e aveva fatto non bene, ma benissimo. Sotto la patina argentata di quel biglietto si nascondeva, infatti, un vero e proprio “vitalizio”. Nell’area dedicata ai numeri aveva trovato la doppia dicitura Turista per sempre e si era così assicurato non solo 300mila euro da riscuotere subito, ma anche un premio dilazionato. Percepirà 6mila euro al mese per i prossimi 20 anni e infine, udite udite, un bonus di altri 100mila euro. Una sorta di buonuscita, se così la si può definire.

Non è finita qui, in ogni caso. La fortuna è tornata a bussare alla porta della tabaccheria Barbisan e una nuova vincita, a così pochi mesi di distanza dalla precedente, ha lasciato i residenti di Borgo Montenero letteralmente attoniti. Nessuno pensava che quell’evento epocale potesse ripetersi. E invece…

Gratta e vinci, ecco qual è il borgo più fortunato al mondo

Un altro cliente ha comprato, presso la stessa tabaccheria di via Monte Circeo, un altro Gratta e vinci. Della serie La Star, stavolta, la cui meccanica di gioco è basata sul confronto tra i 5 numeri vincenti e i 5 della sezione “I tuoi numeri”. Più, in aggiunta, un gioco bonus e un bonus che quintuplica l’eventuale premio corrispondente.

Il fortunello in questione, però, ha vinto seduta stante, senza dover cercare disperatamente simboli e bonus nel biglietto che aveva acquistato. Gli è bastato trovare un numero, il 33 precisamente, per mettere le mani su una vincita assolutamente stratosferica. Ha portato a casa 100mila euro, che sommati al vitalizio finito nelle tasche del precedente vincitore ha fatto di Borgo Montenero il paese più fortunato al mondo.

“Posso solo dire che siamo davvero felici per quanto successo – ha dichiarato ad Agimeg Giuseppina Barbisan, titolare della tabaccheria – A noi non spetta alcun compenso per aver venduto il tagliando vincente, ma il nostro premio è quello di aver fatto felici due persone del nostro piccolo paese”.