Verona-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Empoli è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Flessione significativa per il Verona, una delle tre squadre ancora in lotta per la salvezza insieme a Lecce e Spezia. La squadra guidata da Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti, dopo aver ottenuto un successo di fondamentale importanza nello scontro diretto coi salentini, ne ha perse due di fila. Si è arresa prima al Torino (0-1) e poi all’Atalanta (3-1) tornando così ad occupare il terzultimo posto.

La sconfitta di Bergamo era da mettere in conto, visto che la Dea è in corsa per obiettivi più ambiziosi come l’Europa. Meno comprensibile quella rimediata davanti al proprio pubblico contro i granata dell’ex Juric, che hanno ormai poco da dire in questo campionato. Nell’ultimo turno intanto Spezia e Lecce hanno pareggiato 0-0, contribuendo a muovere le rispettive classifiche: i liguri raggiungono quota 31, uno in più degli scaligeri, mentre i giallorossi di Marco Baroni di punti ne hanno 33. Questo significa che il Verona non ha altri risultati a disposizione nel lunch match della penultima giornata contro l’Empoli: in caso di sconfitta con gli azzurri i gialloblù rischiano addirittura di retrocedere con un turno d’anticipo, se contemporaneamente Spezia e Lecce dovessero avere la meglio contro Torino e Monza. Zaffaroni e i suoi uomini, insomma, non sono più padroni del loro destino ma oltre a dover vincere devono sperare che non lo facciano neppure le dirette concorrenti.

L’Empoli non vince in trasferta da gennaio

L’Empoli, tuttavia, ha già dimostrato lunedì scorso contro la Juventus di non pensare alle vacanze, nonostante abbiano la salvezza già in tasca ormai da due settimane.

La squadra di Paolo Zanetti ha addirittura infierito sui bianconeri, che avevano appena ricevuto la notizia della penalizzazione per il caso plusvalenze, abbattendo con un mortificante 4-1 Vlahovic e compagni. Con ogni probabilità è stata la miglior prestazione stagionale dei toscani. Che, malgrado un girone di ritorno in tono minore, come del resto era avvenuto lo scorso anno, sono riusciti a salvarsi in anticipo rispetto alle tabelle di marcia e non sono stati mai realmente coinvolti nella lotta per non retrocedere. La storica vittoria ai danni della Juve è il quarto risultato utile di fila per l’Empoli: in casa gli azzurri hanno vinto le ultime tre gare (Juventus, Salernitana e Bologna) mentre l’ultimo successo in trasferta risale allo scorso gennaio, quando si imposero sull’Inter a San Siro.

Verona-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria del Verona è di nuovo satura. Per Dawidowicz, Doig, Duda ed Henry è finito il campionato, mentre contro l’Empoli quasi certamente saranno out Lazovic e Lasagna. In difesa Zaffaroni dovrà scegliere uno tra Magnani e Ceccherini, favorito invece Coppola nel ballottaggio con Cabal. Davanti Verdi e Ngonge supporteranno l’unica punta Djuric.

Nell’Empoli sono assenti gli infortunati Walukiewicz, Marin e De Winter ma mancheranno all’appello anche Parisi e Bandinelli, squalificati. Il centrocampo a tre sarà composto da Akpa Akpro, Haas e Grassi, con Fazzini sulla trequarti che farà le veci di Baldanzi, impegnato con la nazionale al Mondial Under-20. In attacco spazio a Caputo e Cambiaghi.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv e in streaming

Verona-Empoli è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Verona ed Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Equilibrio totale nei precedenti tra Verona ed Empoli in Serie A: quattro vittorie per parte e tre pareggi. Le ultime due sfide in ordine cronologico sono terminate in parità, entrambe con il risultato di 1-1. Gli scaligeri però hanno vinto quattro dei cinque precedenti casalinghi. Un dato che conforta Zaffaroni e i suoi uomini, chiamati a far valere il fattore campo in una partita che ha praticamente valore solo per loro. Le motivazioni in questi casi possono fare la differenza ed ecco perché si può puntare tranquillamente una fiches sulla vittoria del Verona in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Ceccherini; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Grassi, Haas; Fazzini; Caputo, Cambiaghi.

Verona-Empoli: chi vince? Verona

Pareggio

Empoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1