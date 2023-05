Con Federer si naviga a vista: nuova avventura per il re

Federer, con una guida così è impossibile sbagliar strada: ecco in quale avventura si è lanciato il campione svizzero.

I nostalgici non fanno altro che parlare di lui. Perché il re avrà pure appeso la racchetta al chiodo per sempre, ma farsene una ragione non è affatto semplice. Ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del tennis e sono in tanti a pensare che non ci sarà mai più, nel circuito, un campione della sua portata.

Ed è per questo motivo che ogni iniziativa che ha come protagonista Roger Federer viene accolta con grande entusiasmo dagli appassionati di questo sport. Che continuano a sperare, e ci sta, di poterlo rivedere ancora una volta in campo, fosse anche per un torneo simbolico tra leggende. Non ci sono appuntamenti di questo tipo all’orizzonte, ma i suoi sostenitori saranno felici di sapere che lo svizzero si è appena lanciato in una nuova ed entusiasmante avventura. Qualcosa che non ha nulla a che fare con racchetta e sneakers, ma che ha avuto in ogni caso un impatto notevole su quanti hanno già avuto modo di scoprire di cosa si tratti.

L’indimenticabile campione di Basilea ha prestato la sua voce a Waze, l’applicazione gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili. Il che significa che, da questo momento in poi, Federer potrà farvi da Cicerone in qualunque momento lo desideriate. Con lui potrete navigare a vista e farvi indicare il cammino dal re che così tanti chilometri ha macinato in campo negli anni in cui è stato attivo.

Federer, una voce dal passato ti farà compagnia mentre guidi

Roger non aveva mai fatto nulla del genere. Da quando si è ritirato ha concentrato tutte le sue energie sulla beneficienza e sulle collaborazioni con gli sponsor, ragion per cui ha accolto subito la richiesta di Waze.

Non è la sola celebrità ad aver prestato la propria voce all’applicazione e a guidare i traveller di tutto il mondo nei loro viaggio. Peccato solo che, per il momento, la sua voce sia disponibile in sole tre lingue: inglese, tedesco e francese. Non sappiamo se sarà rilasciata anche la versione italiana, ma chi ha dimestichezza con le lingue potrà comunque divertirsi in sua compagnia. Nel servizio di navigazione Federer ha poi aggiunto alcune frasi distintive legate al suo passato nello sport, come “È ora di guidare: che piova o che ci sia il sole, il gioco deve continuare“. Ma anche “Io ti guiderò dalla linea di fondo“. E ogni riferimento al tennis, ovviamente, non è puramente casuale.

Tra i tanti che hanno già guidato con la voce di Federer in sottofondo c’è Carlos Alcaraz, che ha raccontato la sua esperienza con Waze in un post apparso sui social. “Sto ancora ridacchiando”, ha scritto il numero 1 del mondo, divertito da questa collaborazione inedita e geniale. “Sono felice di poter guidare i miei fan – ha detto Roger in merito – offrendo loro un’esperienza di guida senza precedenti e immergendoli nel mondo del tennis. Guidare e giocare in doppio richiede un certo senso del tempo. Come il tuo compagno di doppio, ti accompagnerò nei tuoi viaggi con Waze in modo da arrivare a destinazione vincendo la partita!”.