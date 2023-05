Paola Egonu si dà alla pazza gioia tra miniabiti e nuovi inizi

Paola Egonu, per la pallavolista sembrerebbe proprio essere arrivato il momento di darsi alla pazza gioia: con il suo nuovo miniabito ha conquistato i social.

Un nuovo inizio si fa sempre più vicino per la campionessa di pallavolo Paola Egonu. La stagione in Turchia è giunta a conclusione e non poteva terminare in modo migliore: il VakifBank si è aggiudicato la vittoria della Champions League proprio grazie alle gesta della giocatrice di Cittadella. E dopo essersi guadagnata il suo terzo titolo europeo, l’atleta si è concessa un po’ di sano divertimento durante una serata speciale.

Negli ultimi mesi Paola Egonu ha attirato molto l’attenzione dei media e del pubblico, finendo in più di un’occasione al centro di accese polemiche. Ma nonostante gli alti e bassi, la giocatrice non ha mai perso la sua determinazione e in questi giorni ha potuto festeggiare il raggiungimento di un nuovo ed incredibile traguardo.

Un anno fa la pallavolista ha preso un’ardua decisione lasciando l’Italia per trasferirsi alla volta della Turchia, dove ha militato nel VakifBank portando la squadra alla vittoria della Champions League femminile con una finale ricca di emozioni contro l’Eczacibasi. La 24enne ha dato prova delle sue doti fenomenali portando a casa il terzo titolo europeo con il suo terzo team diverso dopo quelli di Novara e Conegliano.

Paola Egonu, una serata speciale dopo il grande traguardo

Tuttavia, il match giocato a Torino è stato l’ultimo insieme alla squadra turca. Ora per Paola si prospettano nuove sfide e avventure con il suo ingresso nel Vero Volley di Milano. I rumors sulla fine del rapporto con il VakifBank e sul suo ritorno in Italia aveva già iniziato a diffondersi tempo fa e, recentemente, è giunta la conferma da parte della diretta interessata che ha annunciato sui social il suo grande ritorno nel Bel Paese.

Per la giovane atleta è arrivato il momento di salutare la Turchia e in queste ultime ore la città di Milano le ha già data il benvenuto in occasione dell’evento dedicato al lancio del nuovo disco di Marco Mengoni: una serata che lei stessa ha definito “unica” su Instagram, dove ha condiviso una carrellata di foto del party. Tra tutte, quella che più ha ricevuto gli apprezzamenti dei fan è stato sicuramente lo scatto che vi proponiamo.

Paola ha affrontato un periodo carico di tensione, terminato con l’ennesimo traguardo raggiunto, e ora per lei è arrivato il momento di dedicarsi alla “pazza gioia”. Lo ha fatto con indosso un sensualissimo miniabito nero, abbinato ad una giacca in pelle dello stesso colore. Il look total black è stato promosso a pieni voti dai fan entusiasti che, su Instagram, si sono sbizzarriti con i loro commenti.