Lens-Ajaccio, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lens-Ajaccio è una partita della trentasettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Nella giornata in cui verosimilmente il Psg si confermerà campione di Francia per il secondo anno consecutivo, il Lens cercherà di blindare quel secondo posto che significherebbe qualificazione diretta alla prossima Champions League senza dover passare dai preliminari.

Ai giallorossi di Franck Haise basterà avere la meglio sull’Ajaccio già retrocesso in Ligue 2 e mantenere quantomeno l’attuale vantaggio (+5) sul Marsiglia di Igor Tudor per raggiungere un obiettivo che ad inizio stagione sembrava improbabile. Il Lens è addirittura ancora in corsa per il primo posto. A dirlo è la matematica, visto che ai parigini servono i tre punti (o al massimo uno) per poter fare festa con un turno d’anticipo. Nel caso in cui il divario tra la prima e la seconda della classe si riducesse da sei a tre lunghezze – eventuale sconfitta del Psg e vittoria del Lens – per i Sang et Or sarebbe comunque impossibile sorpassare Mbappé e compagni a causa dell’abissale differenza reti tra le due squadre. Il fatto di essere tornati in Champions dopo tantissimi anni è comunque un traguardo degno di nota, soprattutto se si considera che nelle ultime stagioni il Lens si era spesso fermato sul più bello, mancando l’Europa per un soffio. È un’annata da incorniciare per Haise e i suoi uomini, che da febbraio hanno perso solamente contro il Psg. Dopo la sconfitta con i parigini sono arrivate 5 vittorie di fila, compresa quella con il Lorient di domenica scorsa.

Il Lens vuole chiudere in bellezza

Il Lens ha brillato in particolar modo davanti al proprio pubblico, dove ha vinto 16 volte in 18 partite e rimediato una sola sconfitta. Nessuno può vantare uno score migliore.

L’ottimo rendimento tra le mura amiche gli ha permesso di spuntarla nell’avvincente duello a distanza con il Marsiglia, squadra decisamente più attrezzata del Lens. Ripartirà dalla cadetteria invece l’Ajaccio, piccola realtà del calcio transalpino che negli ultimi anni sta facendo la spola tra la Ligue 1 e la Ligue 2. La squadra di Olivier Pantaloni è crollata nel girone di ritorno, ottenendo solamente due vittorie contro Angers e Troyes, altre due compagini che le faranno compagnia nella discesa verso gli “inferi” della serie cadetta. Nelle ultime undici giornate l’Ajaccio ha raccolto a malapena due punti, frutto dei pareggi a reti bianche con Brest e Tolosa. Umilianti invece le recenti sconfitte, entrambe per 5-0, con Psg e Rennes. I biancorossi peraltro non trovano la via del gol da ormai un mese e mezzo.

Come vedere Lens-Ajaccio in diretta tv e in streaming

Lens-Ajaccio è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lens in casa ha un ruolino quasi perfetto e contro un Ajaccio già retrocesso e in vacanza chiuderà in bellezza, prendendosi quei tre punti che significano Champions League. I giallorossi segneranno dai due ai quattro gol approfittando di una difesa colabrodo.

Le probabili formazioni di Lens-Ajaccio

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Sotoca, Samed, Fofana, Machado; Thomasson, Openda, Fulgini.

AJACCIO (4-5-1): Leroy; Youssouf, Gonzalez, Vidal, Strata; Nouri, Barreto, Coutadeur, Marchetti, Spadanuda; Soumano.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0