Colonia-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Colonia-Bayern Monaco è una partita della trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Il dominio del Bayern Monaco in Bundesliga vacilla. Nell’ultima giornata di un campionato che da anni non era così incerto e combattuto, i bavaresi non sono più padroni del proprio destino. L’incredibile sconfitta rimediata sabato scorso contro il Lipsia all’Allianz Arena (1-3) ha permesso al Borussia Dortmund di effettuare l’ennesimo sorpasso, volare a +2 dai rivali e riprendersi la vetta della classifica a soli novanta minuti dalla fine dei giochi.

Thomas Tuchel, tecnico che ha preso il posto di Julian Nagelsmann durante l’ultima sosta per le nazionali, dovrà innanzitutto battere il Colonia. Ma al contempo sperare in un miracolo della sua vecchia squadra, il Mainz, ultimo ostacolo tra il Borussia Dortmund e il nono titolo della sua storia. In caso di vittoria dei gialloneri un eventuale successo di Muller e compagni al RheinEnergieStadion servirebbe davvero a poco. Se invece le due contendenti dovessero arrivare a pari punti, sarebbe decisiva la differenza reti. Ed il Bayern in questo momento è irraggiungibile da questo punto di vista (+53 contro +39). Nessuno ha incassato meno gol (37) e ne realizzato di più (90) dei campioni di Germania in carica, nemmeno lo stesso Borussia, ma i freddi numeri in questo caso non raccontano le difficoltà che il Bayern Monaco ha riscontrato in una stagione che potremmo benissimo definire “balorda”. Accanto alle 20 vittorie troviamo anche 8 pareggi e 5 sconfitte: troppi passi falsi, insoliti per una squadra abituata a dominare dall’inizio fino alla fine.

Tuchel, vincere e sperare

C’è tanto rammarico anche in casa Colonia. Gli uomini di Steffen Baumgart, mai coinvolti nella lotta per non retrocedere, avrebbero benissimo potuto ambire ad un altro piazzamento europeo, che sarebbe stato il secondo di fila dopo il settimo posto dello scorso anno valso la partecipazione alla Conference League.

Ma il numero eccessivo di pareggi – il Colonia è la squadra che ne ha collezionati di più, ben 12 in 33 partite – e qualche sconfitta di troppo (11), hanno impedito ai Billy Goats di tenere il passo delle dirette concorrenti per un posto in Europa, scivolando in una posizione anonima di classifica. In questi ultimi mesi, tuttavia, i biancorossi sono stati più costanti: da aprile in poi hanno perso solamente contro il Friburgo, collezionando quattro vittorie e tre pareggi. Sabato scorso hanno impattato 1-1 contro il Werder Brema, stesso risultato maturato nel confronto di gennaio contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. In casa invece il Colonia non riesce a battere i bavaresi addirittura dal lontano 2011.

Come vedere Colonia-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Colonia-Bayern Monaco è in programma sabato alle 15:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bayern Monaco non ha alternative alla vittoria e stavolta non dovrebbe compiere passi falsi contro un Colonia senza obiettivi. Si profila un match da almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayern Monaco

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Hector; Skhiri, Martel; Ljubicic, Kainz, Maina; Selke.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich; Coman, Müller, Musiala, Sané; Gnabry

POSSIBILE RISULTATO: 1-3