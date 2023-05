Camila Giorgi a Parigi come al mare: pollici insù per l’abito fru-fru

Camila Giorgi, la città di Parigi è come una spiaggia per lei: l’abito fru-fru ha conquistato tutti su Instagram.

La meravigliosa atleta in queste ore è arrivata a Parigi, dove ha già lasciato tutti a bocca aperta con il look che ha sfoggiato tra le sue storie. Camila Giorgi sa sempre come sorprendere i tifosi. Tanto da essersi guadagnata la fama di essere una delle tenniste italiane più affascinanti di sempre.

La sua passione per la moda e la fotografia non sono mai passate inosservate. Sia fuori che dentro il campo, la giocatrice di macerata si contraddistingue ogni volta per i suoi outfit sfoggiando una sensualità e classe in grado di conquistare chiunque. Ora che il prestigioso Rolland Garros ha avuto inizio, per l’atleta è arrivato il momento di mettersi alla prova con una nuova sfida, e nelle scorse ore il suo charme ha già colpito la capitale francese.

Le speranze dei suoi fan sono alte, dopo che l’atleta è stata costretta a ritirarsi dal torneo WTA di Madrid a cui ha preso parte il mese scorso per via di un brutto infortunio al ginocchio. A questo hanno fatto seguito gli Internazionali d’Italia, dove si è fermata al terzo turno dopo essere stata sconfitta da Karolina Muchova.

In questi giorni è stato fatto il sorteggio del tabellone femminile dell’Open di Francia e, i tifosi, non hanno potuto fare a meno di notare come le giocatrici italiane siano state colpite dalla cattiva sorte. Giorgi, in particolare, dovrà vedersela contro la francese Alize Cornet, ex numero 11 del mondo.

Camila Giorgi incanta la Francia con il suo outfit estivo

La tensione è alle stelle e i fan della tennista stanno già facendo il tifo per lei, che nel frattempo li tiene aggiornati tramite Instagram. Giorgi è sempre molto attiva sul web e, proprio qualche ora fa, ha condiviso una foto dal campo del Roland Garros. Tra gli ultimi scatti apparsi nelle sue storie, spicca anche quello che vi proponiamo di seguito.

Nel selfie davanti allo specchio, la bella giocatrice è raggiante come sempre e indossa un mini abito estivo particolarmente “fru-fru” che le calza proprio a pennello e che mette in risalto le sue bellissime gambe. Con tanto di scollatura generosa che evidenzia ulteriormente le sue curve. Ancora una volta, Giorgia ha lasciato i fan a bocca aperta confermandosi come una delle sportive italiane più amate in assoluto.

Non c’è scatto che non attiri l’attenzione degli utenti, finendo sommerso dai like e dai commenti di questi ultimi. La vincitrice del Canada Open del 2021 ha fatto centro per l’ennesima volta. Nota per essere una delle migliori tenniste della storia del paese, senz’altro figura anche tra le più sensuali.