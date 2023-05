Formazioni ufficiali Inter-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

Dopo il successo ottenuto in Coppa Italia ai danni della Fiorentina, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole cominciare al meglio il percorso di preparazione alla finalissima con il Manchester City. Intanto, però, c’è da mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League; il match di San Siro contro l’Atalanta, sotto questo punto di vista, ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spareggio europeo per le due squadre. Diamo uno sguardo alle scelte di Inzaghi e Gasperini:

INTER (3-5-2) Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku

ATALANTA (3-4-2-1) Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund

Inter-Atalanta, il pronostico marcatori

Contro l’Atalanta si è spesso reso protagonista di prestazioni importanti. Lanciato da Inzaghi dal primo minuto, Romelu Lukaku ha la grande chance di rosicchiare terreno nelle gerarchie del suo tecnico e, perché no, mettere dei mattoncini importanti in vista di una possibile titolarità nella sfida con il City. Lautaro Martinez vive un periodo di forma che definire fantastico sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo: tuttavia la sensazione è che il gigante belga possa sfruttare al massimo l’atteggiamento di un’Atalanta che cercherà di tenere alto il proprio baricentro per esprimere il suo gioco.

Inter-Atalanta, probabili ammoniti e tiratori

Barella e Pasalic tiratori sono candidature che piacciono e non poco, anche perché le due squadre tendenzialmente creano poco e baderanno a creare presupposti importanti per avanzare il proprio baricentro. Tuttavia anche sulle corsie esterne potrebbero aprirsi spazi importanti: stuzzicano le candidature di Dimarco e Maehle. Rischiano il cartellino giallo, invece, de Roon e Dumfries.