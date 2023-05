Camila Giorgi in Paris: look strabiliante per l’esordio di fuoco

Camila Giorgi arriva nella capitale della moda sfoggiando un outfit di gran tendenza: che bella con minigonna e camicetta vedo-non-vedo.

La capitale d’Oltralpe si confà benissimo al suo stile e alla sua eleganza. Camila Giorgi ama la moda quanto – o forse anche di più – il tennis, motivo per il quale la città di Parigi è assolutamente perfetta per un tipo super glamour come lei. Non avrebbe mai potuto lasciare al caso, dunque, il look da sfoggiare all’ombra della Tour Eiffel.

E così, alla vigilia del suo arrivo in Francia ha ben pensato di stravolgere la sua acconciatura e di regalarsi un taglio nuovo di zecca. La frangia che sfoggia negli ultimi selfie incornicia alla perfezione il suo viso stupendo, così come l’outfit scelto per l’inizio di questa nuova avventura rende perfettamente giustizia, d’altra parte, al suo fisico scolpito e filiforme. La minigonna in tartan svela le gambe, mentre la camicetta bianca regala una vista privilegiata sull’intimo tono su tono. Una partenza col botto, insomma, per la reginetta del ranking Wta, che tra qualche ora debutterà sulla terra rossa di Parigi in occasione del secondo Slam della stagione.

E se sui social network grazie a questi autoscatti ha fatto faville, non sarà altrettanto facile vincere in terra straniera. Non perché la marchigiana non ne abbia le potenzialità – sappiamo benissimo che ce l’ha eccome – ma perché il sorteggio del tabellone principale femminile del Roland Garros non è stato esattamente clemente con lei. Le ha riservato, purtroppo, un esordio abbastanza difficile.

Camila Giorgi ci dà un taglio in vista del Roland Garros

Camila si troverà di fronte Alize Cornet, 59esima nel ranking Wta. Lo scorso marzo è riuscita a batterla in rimonta a Lione, ma a Parigi potrebbe non avere vita facile, considerando che la sua avversaria gioca praticamente nel cortile di casa. Questo fattore potrebbe quindi, sebbene non sia detto, ostacolarla.

La Giorgi dovrà mettercela tutta, di conseguenza, per batterla e per difendere i punti dello scorso Roland Garros. L’obiettivo minimo sono gli ottavi di finale, che 365 giorni fa riuscì a raggiungere senza troppi problemi. Nel caso in cui dovesse riuscire ad aggirare l’ostacolo Cornet, per la marchigiana potrebbero essere dolori. Incontrerà la vincente del derby americano in programma tra Danielle Collins e Jessica Pegula, che vede quest’ultima come favorita.

Arrivare al terzo turno sarebbe già, insomma, una gran bella soddisfazione. La strada è in salita, ma di armi per affrontare la terra impervia di Parigi la Giorgi ne ha a bizzeffe. Resta solo da capire, a questo punto, se nella sua città del cuore riuscirà a dare il meglio di sé o meno.