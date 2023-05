Emma Raducanu, passo falso: in un video la confessione inaspettata

Emma Raducanu si lascia sfuggire un dettaglio di non poco conto: in un’intervista la conferma ai dubbi dei follower.

Non l’ha ancora ammesso pubblicamente. Non a voce, per lo meno. Già, perché la foto postata nei giorni scorsi potrebbe invece essere, se vogliamo, una sorte di confessione. Velata, velatissima, ma pur sempre una confessione. A meno che, ma ci sembra difficile, non sia stato solo un caso.

Sono sempre più insistenti i rumors secondo i quali Emma Raducanu sarebbe felicemente fidanzata con un ragazzo francese. Il suo nome è Carlo Agostinelli e potrebbe averlo conosciuto, così pare, grazie al suo ruolo di ambassador per conto di Dior. La mamma del giovane è la responsabile delle pubbliche relazioni della maison, motivo per il quale è assai probabile che la tennista lo abbia incontrato nel quartier generale della mitica casa di moda. Lui è un calciatore, lei è una tennista, ed entrambi si sono recati nei giorni scorsi in Messico per presenziare alla presentazione della nuova collezione Dior Cruise 2024. Ed è proprio in quel contesto che sono state scattate le fotografie che hanno acceso i riflettori su questa nuova, ma ancora solo presunta, storia d’amore.

Le prove che confermerebbero una simpatia fra di loro sarebbero comunque molteplici. Non solo lo scatto, in cui sembrano molto complici, condivisa da Emma Raducanu qualche ora fa, ma anche quelle che sono state rinvenute nel profilo social dell’affascinante calciatore dalla chioma fluente. Senza contare, poi, il passo falso della tennista britannica nella serie di filmati che sta realizzando in collaborazione con HSBC Sport sul tema Il mondo di Emma.

Emma Raducanu e quell’improvviso amore per il calcio

Nell’ultimo di questi video, la campionessa dello Us Open 2021 è stata invitata a parlare, guarda caso, di calcio. E lì ha ammesso qualcosa che ci ha lasciato, per ovvie ragioni, molto perplessi. “Mi sono appassionata al calcio – racconta la bella atleta, facendo roteare un pallone bianco – di recente: è divertente“.

Il fatto che abbia specificato di essersi interessata al football solo di recente potrebbe voler dire, questo è quello che ipotizziamo, che il merito sia proprio di Carlo. Lui potrebbe averla portata nel suo mondo e lei nel suo, contagiandosi a vicenda con le rispettive passioni. Ma fino a che la storia non sarà confermata dai diretti interessati, si tratta solo di ipotesi. Ipotesi fine a se stesse che i sostenitori della bella Emma, in ogni caso, non vedono l’ora che vengano confermate.