Arsenal-Wolverhampton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Arsenal-Wolverhampton è valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici

Un sogno distrutto quando sembrava potesse realizzarsi. Un sogno distrutto non solo per demeriti propri, ma anche per lo strapotere del City. Insomma, l’Arsenal ci ha veramente creduto di vincere la Premier League, ma alla fine si è dovuto accontentare di un secondo posto. Il maestro, Guardiola, è ancora migliore dell’allievo, Arteta.

Ultimo ballo per i Gunners all’Emirates contro un Wolverhampton che ormai, così come i padroni di casa, non ha nulla da chiedere alla propria stagione. E allora l’obiettivo per gli uomini che hanno sognato e anche tanto è quello di congedarsi nel miglior modo possibile dal proprio pubblico. Con una vittoria ovviamente, per poi pensare subito alla prossima stagione. C’è anche aria di rivoluzione dentro i londinesi, con il tecnico spagnolo che si è guadagnato con la qualificazione alla prossima Champions League la possibilità di chiedere molteplici innesti sul mercato. Una possibilità che potrebbe portare a molti colpi, anche importanti, per tentare l’anno prossimo il nuovo assalto.

Insomma, in quella che è l’ultima giornata del campionato inglese, con le partite che sono tutte in programma domenica pomeriggio, appare evidente che l’Arsenal si prenderà una vittoria per chiudere al meglio una stagione che comunque rimarrà nella storia. Anche se un pizzico d’amaro in bocca, una puntina, rimane per quello che poteva essere e che non è stato.

Come vedere Arsenal-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Arsenal-Wolverhampton è in programma domenica 28 maggio alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Come spiegato la voglia dell’Arsenal sarà quella di congedarsi con una vittoria dal proprio pubblico e la squadra di Arteta, contro una formazione ormai in vacanza da un poco di tempo, non dovrebbe avere nessun problema a farlo. Un match che, inoltre, almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare. Con una vittoria dei padroni di casa che non dovrebbe mancare. Partita infine che si potrebbe anche sbloccare nel primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Arsenal-Wolverhampton

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Xhaka, Jorginho; Nelson, Jesus, Smith Rowe.

WOLVERHAMPTON (4-4-2): Bentley; Semedo, Kilman, Dawson, Toti; A. Traore, Lemina, Neves, Nunes; Cunha, Jimenez.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1