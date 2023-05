Sorteggio tabellone Roland Garros: gli avversari di Sinner e Musetti

Sorteggio tabellone Roland Garros, ecco quali saranno i primi avversari delle due punte azzurre allo Slam parigino.

Sarà uno Slam un po’ strano. Il primo di una nuova era, se vogliamo. Perché per la prima volta, dal lontano 1998, in campo al Roland Garros non ci saranno né Roger Federer, ormai uscito di scena, né Rafael Nadal, che quest’anno è stato costretto a rinunciare all’appuntamento che più gli sta a cuore.

Nostalgia a parte, di giocatori pronti a infuocare Parigi ce ne sono a bizzeffe. Gli equilibri e le gerarchie sono ormai stravolti e tutto lascia presagire che l’ormai imminente battaglia sarà spettacolare. In tutti i sensi. E poi c’è pur sempre Novak Djokovic, in rappresentanza dei Big Three, che arriverà ai piedi della Tour Eiffel con una gran voglia di bacchettare a dovere tutte le giovani leve e agli altri top player che aspirano al trono francese. Primo fra tutti Carlos Alcaraz, che si è ripreso la corona di numero 1 e che farà di tutto per portare a casa il secondo Slam della sua carriera.

Ma i riflettori sono puntati anche su Daniil Medvedev, che ha improvvisamente imparato a giocare sulla terra rossa e conquistato, domenica scorsa, il Masters 1000 di Roma. Nole dovrà stare bene attento pure a Holger Rune, però, che ha agguantato prima la finale di Montecarlo, poi quella al Foro Italico. Non ce l’ha fatta né nel Principato di Monaco e né in Italia, motivo per il quale lotterà, presumiamo, con ancor più ostinazione.

Sorteggio tabellone Roland Garros, come seguire la cerimonia

Per lo stesso motivo, c’è un altro giocatore ancora dal quale tutti dovrebbero guardarsi. Parliamo di Jannik Sinner, che se all’ombra del Colosseo è parso un po’ acciaccato e non proprio in forma, a Parigi potrebbe fare fuoco e fiamme. Anche l’ottava testa di serie, d’altro canto, è reduce da un inizio di stagione brillante.

L’armata italiana, orfana di Matteo Berrettini, costretto a dare forfait per via dell’infortunio agli addominali, potrà poi contare su un altro cavallo di razza: il carrarino Lorenzo Musetti. La speranza è che il 18esimo nel ranking Atp sia in vena e che ricominci a fare le magie alle quali ci aveva abituati sul finire della scorsa stagione.

Non resta che scoprire, a questo punto, chi saranno i primi avversari delle due punte azzurre e come si evolverà il loro cammino in quel di Parigi. Lo scopriremo, per fortuna, a breve: il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros è previsto per oggi, giovedì 25 maggio, alle 14. L’evento non sarà coperto a livello televisivo, ma occhio ai canali social del torneo: la cerimonia potrebbe essere trasmessa in diretta.