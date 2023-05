I Gratta e Vinci battono il Superenalotto: numeri sorprendenti

I Gratta e Vinci battono il Superenalotto: ecco i numeri sorprendenti della ricerca condotta per vedere quali sono i più popolari

Il 35esimo rapporto Eurispes dà sicuramente uno spaccato degli italiani. In questo caso, il centro di ricerca politica, economica e sociale ha rivolto una grande attenzione verso quelli che sono i giochi con vincita in denaro presenti nel nostro Paese. E quello che è venuto fuori è qualcosa che forse nemmeno noi ci aspettavamo di scrivere.

Sì, il gioco con vincita in denaro più popolare in Italia è il Gratta e Vinci. Sarà perché ti permette di sapere nell’immediatezza se puoi sorridere o meno, sarà perché hai la possibilità magari anche in viaggio, mentre sei fermo in Autogrill, a comprarne uno, sarà per quello che volete. Insomma, il tagliando batte anche il Superenalotto. Ma andiamo a vedere quelli che sono i numeri. Secondo il campione preso “solo il 15,3% non ci gioca mai, il 56,5% lo fa qualche volta, il 21,8% spesso, il 6,3% sempre. Il Gratta e vinci è economico, rapido e semplice, facilmente accessibile a tutti, trasversale alle diverse fasce d’età e ai diversi interessi e permette di conoscere subito l’esito. Non viene inoltre comunemente associato al vizio o alla dipendenza da gioco”. Ecco spiegato il motivo di quanto detto precedentemente.

I Gratta e Vinci battono il Superenalotto, ecco gli altri numeri

Se le scommesse sportive, rispetto al 2019, dato dell’ultimo rilevamento di questo genere, hanno perso un poco di affezionati che hanno abbandonato le schedine con le partite, molto diffusi ovviamente rimangono il Lotto e il Superenalotto.

Solamente un italiano su quattro in questo caso non ci ci gioca mai, quindi la percentuale è abbastanza alta. Come rimane abbastanza alta anche quella delle Lotterie, visto che solamente il 36% delle persone intervistate non ci gioca mai.

In tutto questo, per gli italiani, qual è il gioco meno diffuso: l’ippica è quello che attira di meno, visto che i 76% degli italiani non ci gioca mai. Uno sport di nicchia quasi le corse dei cavalli, che per anni però sono state le fortune degli allibratori. Il Bingo, almeno nel nostro Paese infine, è quello che ha chiuso in maniera definitiva la sua massima lucentezza vista anche la chiusura di diverse sale in Italia.