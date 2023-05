Scommesse, ha vinto 20mila euro con un solo risultato esatto

Scommesse, ha vinto 20mila euro puntando solo su un risultato esatto. La vincita è clamorosa e la gioia di conseguenza anche

Una vincita clamorosa, una di quelle che riescono una sola volta nella vita e che noi ancora oggi stiamo qui a chiederci come sia possibile che succeda tutto questo. Eppure succede, è evidente, perché ve ne parliamo e perché qualcuno, magari sognandolo la notte, riesce a vedere questi risultati esatti clamorosi.

Ora, non è come quella di poche settimane fa, nelle semifinali di andata di Europa League e di Conference League quando un fortunato scommettitore ha centrato quattro risultati esatti, giocando cinque schedine identiche, e portando a casa oltre 100mila euro. Ma poco ci manca. Perché in questo caso parliamo di un solo risultato esatto, che è clamoroso a dire il vero, con una somma piazzata per la scommessa sicuramente importante. Identica alla quota del match stesso. Sì, proprio così. Una quota da 140 volte la posta e una scommessa dell’importo di 140euro. Con una sola partita. Il risultato: 19.600 euro portati a casa. Ecco dove è successo.

Scommesse, il Genoa vince 4-3 col Bari: 20mila euro in cassa

La partita era quella tra Genoa e Bari, ultima del campionato di Serie B, con i liguri già sicuri della Serie A e con il Bari che non aveva nulla da chiedere perché certo del terzo posto. In pieno recupero la partita era ferma sul 3-3, dopo tante emozioni. Ed eccolo il colpo di scena.

Rigore per il Genoa, con Mimmo Criscito, tornato appunto a gennaio in Liguria per dare la propria mano alla truppa allenata da Gilardino per la rimonta con annessa promozione, che si presenta dal dischetto. Il terzino segna, e noi non vogliamo nemmeno immaginare come ha vissuto l’uomo di Frattaminore, in Campania, quei momenti. No, non riusciamo nemmeno a immaginarlo come abbia potuto gioire dopo che il Genoa è riuscito a segnare portando a casa l’ennesima vittoria della stagione e regalando a lui una cifra enorme che qualche pensiero lo può sicuramente togliere. Insomma, un colpo clamoroso. La notizia è stata riportata da Agimeg.it.