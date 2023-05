Serie C, regolamento e pronostici sulle gare di ritorno del primo turno

Serie C, cinque sfide completano il quadro del primo turno della fase nazionale degli spareggi promozione: notizie e pronostici.

Entrano nel vivo i playoff di Serie C. Con le gare di ritorno in programma oggi si conclude il primo turno della fase nazionale. Dal prossimo, l’ultimo prima della Final Four, saranno coinvolte anche le tre squadre che hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi gironi, vale a dire Pordenone, Cesena e Crotone.

Il regolamento prevede che in caso di parità di punteggio anche dopo la gara di ritorno avranno accesso al secondo turno quelle squadre che hanno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità avrà accesso al secondo turno della fase play-off nazionale la squadra testa di serie: niente supplementari. Ha ormai un piede e mezzo fuori il Foggia di Delio Rossi, preso a pallate 4-1 dall’Audace Cerignola nel derby: le Cicogne di Michele Pazienza hanno letteralmente dominato la gara d’andata – terza vittoria stagionale contro i cugini – e adesso possono permettersi di perdere anche con due gol di scarto allo “Zaccheria”. Ne servono tre invece al Foggia per rimontare e passare al turno successivo. Un’impresa complicatissima. ma i rossoneri stavolta dovrebbero evitare la sconfitta in un’altra gara da almeno una rete per parte.

Serie C: rischiano Pescara e Vicenza

Basta un pareggio al Pescara di Zdenek Zeman per eliminare la Virtus Verona dopo il 2-2 dell’andata. Non di certo una prestazione da ricordare quella degli abruzzesi in Veneto, che hanno riacciuffato un’ottima Virtus grazie ad una rete di Dalle Monache nel finale.

Sarà verosimilmente un’altra gara molto prolifica, come spesso avviene quando ci sono di mezzo le squadre del tecnico boemo: il Pescara dovrebbe evitare la sconfitta. Match da almeno un gol per parte quello tra Vicenza e Pro Sesto: i lombardi all’andata l’hanno spuntata 2-1 contro i vincitori della Coppa Italia di Serie C, ora costretti a vincere davanti al proprio pubblico: i biancorossi, nonostante la stagione tormentata e piena di colpi di scena, stavolta riusciranno a battere la Pro. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno due, ma ci aspettiamo un secondo tempo più movimentato. Qualificazione difficile per l’Ancona, che quattro giorni fa è riuscita a pareggiare (2-2) una partita che sembrava ormai persa: il Lecco è apparso francamente superiore e parte favorito. A un passo dall’impresa infine il Gubbio, allenato da una “vecchia volpe” come Piero Braglia. Gli umbri all’andata hanno battuto 2-0 la più quotata Entella e dovrebbero riuscire ad evitare nuovamente la sconfitta in una partita in cui le reti complessive saranno meno di quattro.

Serie C: possibili vincenti

• Pescara (in Pescara-Virtus Verona, ore 20:30)

• Lecco (in Lecco-Ancora, ore 20:30)

• Vicenza o pareggio (in Vicenza-Pro Sesto, ore 20:30)

• Gubbio o pareggio (in Virtus Entella-Gubbio, ore 20:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Foggia-Audace Cerignola, ore 20:30

• Vicenza-Pro Sesto, ore 20:30

Serie C: le partite da almeno tre gol complessivi

• Pescara-Virtus Verona, ore 20:30

• Lecco-Ancona, ore 20:30