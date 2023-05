Spalletti, addio Napoli: i bookmaker hanno trovato già l’erede

Spalletti, il tecnico campione d’Italia ormai è al passo d’addio: ormai di dubbi non ce ne stanno più. E i bookmaker hanno già trovato l’erede

Due giorni di parole che hanno fatto chiarezza sul futuro di Luciano Spalletti. Un futuro ormai lontano da Napoli. Prima nella conferenza stampa per presentare la gara contro l’Inter, poi in quella alla fine del match contro la truppa di Inzaghi, vinta per 3-1, che ha fatto sì che gli azzurri battessero in questa stagione tutte le squadre di Serie A. Un trionfo.

“Ho solamente bisogno di stivali” aveva detto sabato Spalletti, annunciando quasi un anno sabbatico. Poi, ieri: “Abbiamo già deciso, non è che tutto questo ci è piovuto dal cielo. Ma insieme a De Laurentiis abbiamo deciso di aspettare a comunicarlo”. Parole d’addio. Parole di un addio che non era per nulla scontato soprattutto dopo che il Napoli ha vinto il terzo tricolore della propria storia. Ma conosciamo tutti sia il tecnico, sia il massimo dirigente azzurro: due personalità forti che difficilmente nel momento in cui prendono una decisione fanno un passo indietro. Anzi, non ne fanno proprio di passi indietro. E allora si attende solamente l’annuncio ufficiale di una separazione che ormai è certa.

Spalletti, i bookmaker hanno trovato l’erede

E la panchina della squadra campione d’Italia fa gola, ovviamente. Allenare il Napoli piace a tutti e farlo col tricolore sul petto ha un altro sapore. Certo, gli oneri saranno importanti, perché ovviamente tutti si aspettano che gli azzurri possano rimanere in alto in classifica e questo non sarà per nulla facile: vincere è difficile, ma affermarsi lo è ancora di più.

Ma secondo i bookmaker, un erede, ci sarebbe già. Anzi, un doppio erede, perché secondo gli analisti di GoldBet sono due i papabili a prendere il posto di Luciano sulla panchina azzurra: in pole ci sarebbero, con la stessa quota, Italiano della Fiorentina e Rafa Benitez, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno. Entrambi si giocano a 6 volte la posta. A 8 volte la posta invece ci sono quattro nomi belli importanti: Klopp, Conte, Gasperini e Dionisi. Mentre a 10 volte Nagelsmann e De Zerbi. In poche parole gente importante, che ha le qualità per tenere vivo il Napoli. La decisione, però, secondo noi De Laurentiis l’avrà già presa.