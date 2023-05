Win for Life, le giocate sono identiche: colpo di scena finale

Win for Life: due giocate identiche che hanno portato ad una grossa vincita. Ecco dove è successo. Ed è caccia al fortunato vincitore

Non capita tutti i giorni. Anzi, non capita mai a dire il vero. Ma nella vita abbiamo capito benissimo, guardando soprattutto le scommesse, che tutto può succedere.

Sono stati diversi i colpi grossi che vi abbiamo spiegato quest’anno. L’ultimo, quello davvero clamoroso che ci è rimasto in testa, è stato quello di uno scommettitore che quasi due settimane fa, in una sera di giovedì, ha beccato tutti i risultati esatti, mettendoli in una sola schedina, delle semifinali di andata di Europa League e di Conference League. Cinque schedine totali che hanno fruttato oltre 100mila euro. Insomma, cose mai viste prima d’ora che però esistono e noi ne siamo testimoni. E quello che è successo a Bologna sabato scorso, così come raccontato da Agimeg.it, è assai simile. Anche se in questo caso non parliamo delle scommesse sportive ma del Win for Life.

Win for Life, il colpo grosso con la doppia vincita

Si tratta della combinazione classica delle 9,00 di sabato. Quella dello scorso sabato. E il fatto è successo a Bologna, dove un fortunato scommettitore, o forse due, perché non si conosce l’uomo o la donna che è riuscito o riuscita nel colpo, ha portato a casa la bellezza di oltre 28mila euro. Ma come ha fatto? Semplice.

La combinazione è stata 1 2 3 5 6 7 8 11 12 13 ed è stata giocata per due volte. E questo ha fatto sì che ci fossero due vincite di poco più di 14mila euro. Identiche. E come detto la sensazione almeno secondo quanto riporta l’agenzia dal quale prendiamo questo articolo, è che sia stata giocata da una sola persona. Ma questo ovviamente interessa poco, quello che rimane è il fatto, che ha portato a questa enorme vincita per un gioco che, da quando esiste, ha regalato 468 rendite ad altrettante persone. Le schedine Cartaceo 1 Pannello Nuovo da 1 euro ciascuna, infine sono state giocate a Bologna nella ricevitoria “Scagliarini Giuliano” di Via Ferrarese, 1604.