Udinese-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Lazio è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un guizzo di Milinkovic-Savic in pieno recupero ha evitato alla Lazio quella che sarebbe stata la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il centrocampista serbo ha riacciuffato per i capelli una partita in cui la squadra di Maurizio Sarri, dopo aver trovato il vantaggio con Immobile – l’attaccante ha messo fine al digiuno di gol all’Olimpico – si era fatta incredibilmente rimontare nel giro di pochi minuti dal pericolante Lecce.

Un punto che serve a poco ma che soprattutto conferma la flessione dei capitolini, i quali nell’ultimo mese hanno raccolto a malapena 4 punti su 15 disponibili. In classifica la Lazio è stata scavalcata dall’Inter ed è scivolata al quarto posto, ma mantenendo sempre quattro punti di margine sul Milan quinto. La qualificazione alla Champions League è lì a due passi – in vista di una probabile penalizzazione della Juventus la Lazio tornerebbe terza – ma non bisogna commettere passi falsi in un finale che, sulla carta, non dovrebbe riservare grossi problemi. Gli uomini di Sarri infatti affronteranno tre squadre che non hanno più niente da dire in questo campionato. L’Udinese è senza obiettivi concreti da mesi. L’Empoli è salvo aritmeticamente e la Cremonese all’ultima giornata potrebbe essere già retrocessa, a maggior ragione dopo la pesante sconfitta patita nell’anticipo con il Bologna. L’allenatore toscano sogna tre vittorie di fila e la prima potrebbe arrivare alla Dacia Arena, dove la sua Lazio cercherà di interrompere il digiuno di successi in trasferta.

L’Udinese in casa non perde da gennaio

Quando le motivazioni scarseggiano non è facile trovare nuovi stimoli. Lo sa bene l’Udinese, che dopo essere tornata al successo contro la Sampdoria domenica scorsa non è riuscita a tenere testa neppure ad una Fiorentina (2-0) distratta dalla Conference League.

I friulani nel capoluogo toscano hanno offerto una delle peggiori prestazioni stagionali non rendendosi quasi mai pericolosi davanti alla porta di Terracciano. Proprio come la Lazio, l’Udinese fa molta fatica in trasferta: quella contro i viola è la quarta sconfitta di fila lontano dal proprio pubblico. Una striscia negativa in cui gli uomini di Andrea Sottil hanno palesato anche i loro limiti offensivi: l’ultimo gol realizzato fuori casa risale allo scorso 11 marzo, quando una rete di Becao castigò l’Empoli. Tra le mura amiche il discorso muta radicalmente: Pereyra e compagni sono imbattuti da gennaio (tre vittorie e tre pareggi). A tre giornate dal termine l’Udinese può comunque ancora ambire all’ottavo posto o in ogni caso a chiudere nella parte sinistra della classifica, obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Udinese-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Udinese Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue hanno terminato la stagione mentre Success potrebbe tornare a disposizione nelle ultime giornate. Sottil però può sorridere: ha recuperato Beto, che dovrebbe iniziare dal 1′ contro la Lazio, supportato da Pereyra. In difesa si registra l’assenza dello squalificato Becao, il cui posto verrà preso da Masina.

Formazione tipo per Sarri, costretto a fare a meno del solo Cataldi. L’unico dubbio riguarda la corsia destra, dove Marusic non è al meglio e resta in ballottaggio con Lazzari. In mezzo spazio a Vecino, mentre il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming

Udinese-Lazio in programma domenica alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214).

Il pronostico

L’Udinese non batte la Lazio nel suo stadio dal 2013 e gli ultimi quattro confronti tra le due squadre sono terminati in parità, compresi quelli di Coppa Italia. I friulani in casa sono decisamente più ostici rispetto a quando giocano in trasferta ma in questa sfida le maggiori motivazioni della Lazio, in corsa per un posto in Champions League, dovrebbero fare la differenza: i biancocelesti eviteranno la sconfitta in una gara da almeno due gol totali.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1