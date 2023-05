Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

Dopo la delusione derivata dall’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter, il Milan di Stefano Pioli si rituffa in campionato con la volontà di riannodare il filo del discorso e provare a centrare una qualificazione tra le prime quattro che è diventato ormai l’obiettivo minimo stagionale.

Leao e compagni affrontano a San Siro una Sampdoria già retrocessa che non ha invece molto da chiudere ad un campionato che, però, i blucerchiati vogliono chiudere con orgoglio. Confermate le indiscrezioni della vigilia per quanto concerne la formazione titolare dei rossoneri, con Messias, Diaz e Leao che agiranno alle spalle dell’unica punta Giroud. In cabina di regia Krunic sarà affiancato da Tonali. Ecco le scelte definitive dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella.

Milan-Sampdoria, il pronostico marcatori

Leao e Brahim Diaz marcatori scelte interessanti sulle quali impossibile non focalizzare l’attenzione. Il portoghese e lo spagnolo non stanno attraversando periodi di forma entusiasmante ma il loro apporto risulterà decisivo, giunti ad una fase della stagione nella quale il Milan dovrà per forza di cose giocarsi tutto in campionato. Pioli avrà bisogno dell’intraprendenza dei suoi funamboli e la sensazione è che potrebbero aprirsi spazi invitanti da attaccante per i padroni di casa, che non possono più badare a calcoli e cercheranno fin da subito di mettere al sicuro una vittoria che sarebbe di fondamentale importanza per il proprio cammino.

Milan-Sampdoria, probabili ammoniti e tiratori

I calci da fermo e i tiri dalla media-lunga distanza potrebbero fare la differenza ed offrire una variabile tattica interessante per il “Diavolo”. La Sampdoria ha mostrato nell’arco di tutta la stagione una difficoltà enorme nella lettura di cross provenienti dalle corsie esterne orientati nel cuore dell’area di rigore. Ecco perché dai calci piazzati il Milan potrebbe riuscire a ritagliarsi occasioni importanti. A tal fine, occhio a Thiaw e Tomori, sempre pericolosi di testa. Piace anche l’opzione Theo Hernandez tiratore mentre sul fronte ammoniti rischiano grosso Zanoli (che dovrà provare a tenere a bada Leao) e Gunter.