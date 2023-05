Formazioni ufficiali Atalanta-Verona: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: ecco le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Gewiss Stadium.

Saranno diverse le assenze cui Gasperini dovrà far fronte nel corso della sfida del Gewiss Stadium contro il Verona. A cominciare da quella legata alla frangia più calda del proprio stadio, con la Curva che rimarrà infatti chiusa per i cori beceri indirizzati a Dusan Vlahovic. Un dettaglio non trascurabile visto che l’approccio alla gara dei nerazzurri potrebbe essere sostanzialmente diverso. Il ritorno di Hojlund dal primo minuto dovrebbe bilanciare le numerose defezioni degli orobici, che saranno costretti a fare di necessità virtù.

Per i padroni di casa sarà la vera e propria ultima spiaggia per provare ad agganciare per il rotto della cuffia il treno che porta all’Europa che conta. Di contro al Gewiss Stadium si presenterà un Verona che, reduce dal brutto Ko patito in casa contro il Torino, vuole giocarsi tutte le sue carte per svincolarsi dalla lotta retrocessione. Ecco le scelte dei due allenatori:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Hojlund

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Cabal, Hien, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.

Atalanta-Verona, il pronostico marcatori

L’opzione Hojlund marcatore è quella che per distacco intriga di più. L’attaccante di Gasperini, a secco da diverso tempo, ha grosse chances di rompere il digiuno e ritornare al gol, sfruttando quelle caratteristiche dell’assetto difensivo dell’Hellas Verona che potrebbero esaltarlo. Giocoforza il Verona sarà infatti costretto a tenere il baricentro alto, per provare a creare occasioni importanti con cui impensierire la porta difesa da Sportiello: con rapide verticalizzazioni i nerazzurri potrebbero dunque ribaltare il fronte di gioco e liberare Hojlund da posizione favorevole. Occhio anche a Pasalic, che nelle gare da dentro o fuori, soprattutto davanti al proprio pubblico, in questa stagione si è spesso reso protagonista di prestazioni importanti.

Atalanta-Verona, probabili ammoniti e tiratori

Si affrontano due squadre che per profili di calciatori dovrebbero dar vita ad una gara molto intensa. Non dovrebbero dunque mancare scontri duri in mezzo al campo, che potrebbero costare diversi cartellini gialli. Sotto questo punto di vista occhio ad Terracciano e Sulemana, che dovranno fare i conti con l’effervescenza dei mediani e degli esterni di Gasperini, in grado di creare costantemente superiorità numerica. Il rischio giallo per i due calciatori dell’Hellas è concreto. Sul fronte tiratori, invece, piacciono le opzioni che portano a Koopmeiners e Maehle.