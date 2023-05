Tennis, la giacca si apre e lo spettacolo ha inizio: shooting bollente

Tennis, durante il servizio fotografico la giocatrice ha deciso di sfoderare tutto il suo charme, dando vita ad un fantastico spettacolo per i suoi fan.

Da qualche tempo a questa parte l’affascinante tennista ha attirato l’attenzione del web. Non tanto per i suoi successi sul campo – che sembrerebbe aver messo da parte – quanto per i suoi incantevoli post. Di recente è stata la protagonista di un meraviglioso servizio fotografico, che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi followers: davanti ad uno spettacolo simile, d’altronde, è impossibile mantenere la calma.

Nel mondo del tennis sono sempre di più le atlete che, oltre a dedicarsi allo sport, sui social si trasformano in vere e proprie celebrità conquistando i cuori di milioni di tifosi. In Italia, basta pensare alla maceratese Camila Giorgi, la quale su Instagram incanta quotidianamente i suoi fan con selfie mozzafiato e scatti provenienti da meravigliosi servizi fotografici.

Charlotte Robillard-Millette non è certamente da meno. Ha iniziato a giocare a tennis a soli 4 anni e, nel 2015, ha gareggiato nel suo primo Grande Slam in occasione degli Australian Open. La tennista canadese, tuttavia, non è mai riuscita a raggiungere i primi posti del ranking e col passare degli anni la sua partecipazione alle competizioni è progressivamente diminuita.

Tennis, Charlotte Robillard-Millette incanta tutti nel video backstage

Nonostante ciò, è sempre più popolare sui social e dando un’occhiata al suo profilo Instagram non è poi così difficile capirne la ragione. La 24enne è molto attiva online ed è sempre pronta a deliziare i followers con scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. Con i suoi lineamenti delicati e i suoi occhi di ghiaccio ha fatto breccia nel cuore dei tantissimi tifosi, che non hanno potuto fare a meno di notare il suo fisico da urlo.

Lei stessa ha dimostrato di non aver di certo paura a sfoggiare le sue curve: tra foto in bikini e abiti sontuosi, la bella Charlotte ha fatto già girare la testa a migliaia di utenti. Recentemente, si è voluta spingere oltre posando per un servizio fotografico che definire hot è poco.

Sul suo account, ha condiviso tra le sue storie un breve video mostrando il backstage dello shooting. L’atleta, a quanto pare, ha deciso di giocare pesante. Le immagini della 24enne che si apre lentamente la giacca (sotto alla quale non stava indossando nient’altro) lasciando intravedere le sue forme hanno mandato in estasi gli users, i quali non aspettano altro che poter finalmente vedere il risultato finale.