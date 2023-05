Camila Giorgi senza parole: la foto è muta ma dice tutto

Camila Giorgi, non una parola da parte della tennista marchigiana che disputerà il Roland Garros: il selfie è silenzioso ma non del tutto.

A Roma non c’è più nessuno che porti in alto la bandiera azzurra. I tennisti italiani sono caduti, uno dopo l’altro, per effetto di una sorta di inarrestabile effetto domino. Lasciando così i tifosi locali a bocca asciutta e il Centrale, ahinoi, orfano di rappresentanti del Bel Paese. Il tutto nel torneo più prestigioso dello Stivale.

L’ultimo ad arrendersi è stato Lorenzo Musetti, che non ce l’ha fatta a contrastare Stefanos Tsitsipas. Prima ancora che a lui era toccato al favoritissimo Jannik Sinner lasciare il Foro Italico nello stupore generale. Nulla ha potuto, il fenomeno altoatesino, contro la prestazione pulita ed impeccabile dell’argentino Francisco Cerundolo. Ci avevamo creduto, che potesse farcela, avendo vinto il primo set seppur sul filo del rasoio, ma nei due parziali successivi il divario tra i due è stato talmente evidente da legittimare in toto il trionfo del nativo di Buenos Aires.

Non è riuscita ad andare al di là della prima settimana del Masters 1000 capitolino, invece, Camila Giorgi. La tennista marchigiana era partita bene, per la verità, ma si è poi persa per strada. Tant’è che ha mollato proprio quando, invece, avrebbe dovuto ingranare la quinta e procedere in direzione degli ottavi di finale. Una sconfitta che ha amareggiato i fan non tanto per la disfatta in sé, quanto per le modalità con cui si è consumata. La maceratese era avanti per 5 game a 1 contro Karolina Muchova quando, ad un tratto, il match ha preso una piega del tutto inaspettata. Ha così perso il primo set e poi, purtroppo, anche il secondo, rinunciando al pass che le avrebbe permesso di disputare il turno successivo.

Camila Giorgi, cuori sospetti: per chi sono?

Ora all’orizzonte c’è Parigi e speriamo solo che nello Slam francese sarà animata da quello stesso guizzo che a Roma le aveva permesso di vincere due partite consecutive.

Manca pochissimo al Roland Garros, motivo per il quale è già tempo di scaldare i motori. Camila Giorgi lo ha già fatto ma a modo suo. Senza parole, senza una didascalia che accompagnasse la foto con cui è tornata sui social network dopo qualche giorno di “detox”. Non che servisse, diciamoci la verità: questo scatto, per quanto silenzioso, dice tutto.

La tennista è in primo piano, truccata di tutto punto, ma sono i cuori che ha aggiunto in alto a sinistra a parlare per lei. Che l’ex numero 1 d’Italia, che l’anno scorso di questi tempi iniziava la sua relazione con il tennista Santiago Rodriguez Taverna, sia nuovamente innamorata? E chi è, se effettivamente c’è, il fortunato?