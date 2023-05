Superenalotto, occhio al Superstar: Iniziativa Speciale da 20mila euro extra

Superenalotto, occhio al Superstar: arriva un’altra iniziativa speciale per un premio extra che ha un valore di 20mila euro. Ecco quello che c’è da sapere

Il Superenalotto non vuole smettere di stupire. E non vuole smettere di dare ai propri appassionati la possibilità di vincere dei premi extra, premi che possono aiutare in qualche modo le persone non a cambiare la vita – sì, in caso di 6 la vita cambia – ma di togliersi qualche sfizio.

Le possibilità di vincere, come sappiamo, sono diverse e anche belle importanti. Ma da adesso in poi, fino al prossimo mese di giugno, c’è una nuova iniziativa, che prende il nome di “Iniziativa Speciale” che vi può dare la possibilità di vincere almeno 20mila euro extra. Premi che sono garantiti in questo caso quindi, per forza di cose, qualcuno li dovrà pur portare a casa. E perché non sognare e sperare che possiate essere voi quelle persone baciate dalla fortuna? Nessuno ve lo vieta, mettiamolo in chiaro. E il pensiero che state avendo in questo momento (“Sì, proprio a me”), è quello che hanno tutti. Anche quelli che alla fine questi soldi li porteranno a casa.

Superenalotto, ecco l’Iniziativa Speciale

La fortuna è semplice da tentare. Intanto partiamo dai numeri, e dai soldi: sono 750 i premi garantiti in tre estrazioni speciali che il Superenalotto ha pensato per il prossimo mese: quella del 20 giugno, quella del 22 giugno e quella del 24 giugno. Insomma, poco più di un mese e tutto congestionato in una sola settimana dell’anno.

Ma come si gioca? Niente di più semplice, c’è da sottolinearlo, niente di più semplice: basterà giocare una schedina con il SuperStar per partecipare, così come spiegato in maniera ufficiale dal sito del Superenalotto proprio in questi giorni. “Dal 17 maggio al 24 giugno, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali, partecipano all’estrazione dei premi garantiti in palio”. Insomma, ormai le regole ci sono e ci sono anche le date. Non resta solo che giocare. E tentare la fortuna.