Modena-Sudtirol, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Modena-Sudtirol è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sconfitta rimediata sabato scorso a Benevento ha fatto svanire il sogno del Modena di agganciare in extremis l’ultimo posto valido per il playoff. Con soli 90 minuti ancora da giocare, i canarini di Attilio Tesser non sono più nelle condizioni di raggiungere il Palermo ottavo: in caso di arrivo a pari punti coi siciliani avrebbero la peggio per gli scontri diretti.

La formazione gialloblù può comunque rallegrarsi per il fatto di essersi salvata direttamente ed anche con un certo anticipo: un traguardo non banale per una squadra che ha ritrovato la B soltanto lo scorso anno dopo una lunga assenza. Resta in ogni caso un pizzico di rammarico per una postseason che si sarebbe potuta raggiungere se negli ultimi due mesi di campionato Tremolada e compagni avessero centrato qualche vittoria in più: l’unico successo del Modena da metà marzo in poi è stato quello con il Perugia, per il resto quattro pareggi e tre sconfitte nello stesso parziale. Il sorprendente Sudtirol, altra neopromossa, va invece a caccia dei tre punti per blindare definitivamente quel terzo posto che gli consentirebbe di saltare il primo turno dei playoff. Gli uomini di Pierpaolo Bisoli, che hanno realizzato un autentico capolavoro, sono padroni del proprio destino nonostante abbiano alle calcagna Parma e Cagliari, pronte al sorpasso in caso di passo falso degli altoatesini. In caso di arrivo a pari punti con sardi ed emiliani – hanno solo un punto in meno – il Sudtirol avrebbe la meglio sia per gli scontri diretti che nell’eventuale classifica avulsa.

Modena-Sudtirol: le ultime notizie sulle formazioni

Tesser non avrà il difensore centrale Cittadini, squalificato: il suo posto se lo contendono Silvestri e De Maio. In attacco rivedremo Tremolada alle spalle di Mosti e Diaw.

Scolastico 4-4-2 per Bisoli, che si affiderà ai suoi titolarissimi. A centrocampo spazio a Tait, mentre davanti il tecnico chiederà i gol a Mazzocchi e Odogwu.

Come vedere Modena-Sudtirol in diretta tv e in streaming

Modena-Sudtirol è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Braglia” di Modena. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

In questa partita c’è solamente una squadra che si gioca ancora qualcosa ed è il Sudtirol. La formazione di Bisoli, grande sorpresa del torneo, dovrebbe avere la meglio su un Modena che non ha più nulla a cui ambire. Le reti totali saranno verosimilmente meno di quattro: gli ospiti hanno tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro giornate.

Le probabili formazioni di Modena-Sudtirol

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada; Mosti, Diaw.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; Carretta, Tait, Belardinelli, Rover; Mazzocchi, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2