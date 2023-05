Gratta e Vinci, da 30mila euro a 2 milioni con Oro 24 carati: ne parlano tutti

Gratta e Vinci, da 30mila euro a 2 milioni di euro nello spazio di pochissimo tempo. Ecco dove è successo: ne parlano davvero tutti

Ci sono alcuni posti che hanno una magia diversa rispetto agli altri. Dei posti che, probabilmente, riescono a tirare fuori qualcosa in ognuno di noi. Nella ricevitoria di Busto Arsizio però, non c’è niente di sentimentale che viene fuori. Ma sicuramente c’è tanta fortuna.

Sì, perché la ricevitoria – così come racconta Agimeg.it – di Corso Sempione, è una di quelle che vivono un momento magico. Risulta raro infatti che nello spazio di pochissimo tempo si passi da una vincita da 30mila euro (un fatto successo all’inizio del mese di maggio), a 2 milioni di euro. Sì, perché proprio nella ricevitoria in questione sono stati vinti, attraverso un Gratta e Vinci, la bellezza di 2milioni di euro. Che altro non è la vincita massima del tagliando “Oro 24 carati”.

Gratta e Vinci, ma non è finita qui

Per rendere ulteriormente l’idea di quello che è il momento magico della ricevitoria, l’anno scorso nella stessa sono stati vinti altri 50mila euro. Ci sono degli imprenditori di questo campo ad esempio che in una vita intera, nel proprio esercizio commerciale, una vincita del genere non la vedono mai. Così non è in questo caso: nello spazio di pochi mesi un triplo colpo. Con l’ultimo che è realmente la ciliegina sulla torta.

Non si conosce, ovviamente, l’identità del vincitore che ancora non è comparso per mostrare il biglietto vincente e siamo certi che difficilmente lo farà. Una giornata decisamente fortunata con un tagliando importante e una vincita che in questo caso sì, cambia la vita. Per giocare con ‘Oro 24 carati’ basta grattare i Numeri Vincenti ed i lingotti e, per ogni giocata, se sotto i lingotti si trovano uno o più Numeri Vincenti si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se si trova uno dei Numeri Vincenti sotto il moltiplicatore, si vince quel premio moltiplicato per il valore del moltiplicatore. Insomma, un gioco semplice che come vi abbiamo spiegato inoltre nei giorni scorsi ha delle buone probabilità di vincita. Sì, basta andare a controllare questo articolo per scoprilo.