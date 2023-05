Formula Uno, ufficiale: annullato il GP di Imola

Formula Uno, adesso è anche ufficiale: è stato annullato il GP di Imola previsto nel weekend. L’emergenza maltempo e i danni hanno fatto la differenza La notizia è ufficiale adesso, ma era nell’aria già da questa mattina, dopo i danni che il maltempo ha fatto in Emilia Romagna ieri, e che sta facendo anche adesso, nel momento in cui scriviamo. Il Gran Premio di Imola, previsto per il prossimo weekend, è stato annullato. Lo ha comunicato in maniera ufficiale il presidente dell’Aci Sticchi Damiani. Ed è normale che sia così, purtroppo, visto che l’allerta meteo rossa è stata prolungata anche per la giornata di domani, giovedì, e quindi un giorno prima dell’inizio delle prove libere. Una decisione di buon senso, ovviamente, visto che già sono diverse le vittime dell’alluvione e ci sono molti dispersi. Senza contare i danni economici che ci sono stati e che verranno valutati nel momento in cui la situazione migliorerà. E speriamo questo possa avvenire in fretta. Formula Uno, ufficiale: domenica non si corre

Adesso la speranza è quella di poter recuperare la gara nei prossimi mesi, anche se il congestionato calendario fa diventare tutto più difficile. Non si sa per ora quelle che saranno le decisioni verranno prese nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, di certo è che domenica non ci sarà nessuna gara in Emilia Romagna.

“Intanto, il personale dei team di Formula 1 è stato invitato dagli organizzatori del Gran Premio dell’Emilia-Romagna a non recarsi sul circuito di Imola a causa delle forti piogge. Nessuna nota o commento ufficiale da parte della Fia e della F1, invece” si legge sul sito di Sportmediaset, che sta seguendo in diretta la situazione. “Imola è una pista fantastica e mi piace sempre guidare lì. Il tempo è davvero brutto e so che la situazione viene monitorata da vicino. Spero che tutti stiano bene”, aveva detto ieri Max Verstappen, il campione del Mondo e leader della classifica Mondiale anche quest’anno. Niente da fare però, per lui nessuna corsa domenica. Ma questo è davvero il male minore in questo momento.