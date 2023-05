Inter-Milan, il pronostico di Cassano sul risultato esatto: “1% di possibilità”

Inter-Milan, stasera c’è il ritorno della semifinale di Champions League. Ecco il pronostico di Cassano. Noi non saremmo così sereni…

Tifosi dell’Inter, tutti gli scongiuri sono ammessi in questo momento. Soprattutto perché non è che Cassano, nell’ultimo periodo, ne ha beccati tanti di pronostici. Anzi.

Sì, l’ex calciatore, adesso opinionista alla BOBO TV, nell’ultimo periodo non ci è andato benissimo. Tutt’altro: molto spesso non ci ha preso. Vabbè, in questo caso forse ha ragione, anche se sono troppo poche le possibilità che dà al Milan di passare il turno dopo il 2-0 dell’andata firmato Dzeko-Mkhitaryan. Ci dobbiamo ricordare che è sempre un derby e che quindi davvero tutto può succedere, anche se, evidentemente, anche per quello visto la scorsa settimana, e anche nel weekend, appare realmente difficile che possa esserci il ribaltone. L’Inter parte favorita, non solo per quello che è stato il finale di mercoledì scorso, ma anche per quello che è il momento di forma della squadra di Inzaghi. In ogni caso, ecco a voi, le parole di Cassano. Che non lascia scampo alla squadra di Pioli.

Inter-Milan, ecco le parole di Cassano

“Il Milan per farcela ha bisogno che l’Inter giochi in 7, ma in 7 della Primavera, e si rischia anche che non ce la faccia. Il Milan è molto ma molto inferiore all’Inter, con Leao o senza”.

Già in questa prima parte di discorso, il doppio ex, ha fatto capire come secondo lui andranno le cose questa sera. Poi ha continuato rimarcando ancora: “Io dico che c’è una differenza abissale sotto tutti i punti di vista: come idea di gioco, come stato di forma, l’Inter ha recuperato tutti, pure Lukaku, ha 2 gol di vantaggio, il Milan ha sofferto tutte le partite contro l’Inter. Ci sono tutte le condizioni che rendono questa partita per il Milan impossibile. Al Milan do un 1% di possibilità di ribaltarla. Pronostico? 2-0″.

Quindi nessuna possibilità per i rossoneri, che saluteranno la Champions League questa sera secondo Cassano. E andando a vedere la classifica della Serie A, la truppa guidata da Pioli che per ancora tre giornate avrà lo scudetto sul petto, dovrà sudare e anche tanto per qualificarsi alla prossima. Sì, perché c’è sempre la sentenza contro la Juventus che arriverà lunedì prossimo, ma la classifica è quella che è: i rischi di rimanere fuori sono tanti.