Al Tai-Al Nassr, Saudi League: tv, streaming gratis, formazioni, pronostici

Al Hilal-Al Nassr è una partita della ventisettesima giornata della Saudi League e si gioca martedì alle ore 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Il rischio che la sua prima stagione in Arabia Saudita si chiuda con “zeru tituli” è sempre più elevato. Cristiano Ronaldo ce la metterà tutta per consentire al suo Al-Nassr di recuperare terreno nei confronti della capolista Al-Ittihad, che ha approfittato di ogni minimo passo falso della squadra di Riad ed ora è a un passo dal titolo, quando mancano solamente quattro partite alla fine della Saudi League. Ma servirà una mezza impresa.

La roboante vittoria ottenuta due settimane fa ai danni dell’Al-Raed, strapazzato 4-0 anche grazie ad un gol dell’attaccante portoghese, sembrava aver ridato nuova linfa ai gialloblù. Ed invece il deludente pareggio contro l’Al-Khaleej, una formazione che è in lotta per non retrocedere, ha riportato tutti con i piedi per terra. Gli uomini allenati dal tecnico croato Dinko Jelicic non sono riusciti a sfondare il muro difensivo degli avversari, se non per riportare il risultato in parità dopo essere finiti sotto al quarto minuto di gioco. Ronaldo stavolta è rimasto a secco: a gonfiare la rete c’ha pensato l’esperto difensore spagnolo Gonzalez, ex Villarreal e Marsiglia. L’Al-Nassr resta secondo in classifica ma l’Al-Ittihad ha ampliato il divario grazie alla straripante affermazione sull’Abha, travolta 4-0 nello scorso turno di campionato. Adesso sono 5 i punti che la squadra di CR7 deve recuperare per poter sollevare almeno un trofeo e scongiurare un flop che avrebbe del clamoroso.

Ronaldo e compagni nella ventisettesima giornata dovranno vedersela con l’Al-Tai, squadra che veleggia a metà classifica ed è ormai senza obbiettivi concreti. Da febbraio, tuttavia, gli uomini allenati dal rumeno Mirel Radoi hanno sempre segnato almeno una rete.

Come vedere Al Tai-Al Nassr in diretta tv e in streaming

La gara tra Al Tai e Al Nassr, in programma martedì alle 21:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti sui match della nuova squadra di Cristiano Ronaldo. Sarà possibile assistere alla partita che vedrà protagonista il fenomeno ex Real Madrid e Juventus anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito di Sportitalia.

Il pronostico

L’Al-Nassr non ha altra scelta: vincere per continuare sperare, nonostante non sia più padrone del proprio destino. Una sua vittoria è probabile ma allo stesso tempo immaginiamo che anche l’Al-Tai, molto prolifico nell’ultimo periodo, segni almeno una rete.

Le probabili formazioni di Al Tai-Al Nassr

AL-TAI (4-4-1-1): Braga; Fai, Al-Sulaima, Semedo, Qasim; Saayoud, Dener, Mukhtar, Mohsen; Musona; Mbenza.

AL-NASSR (4-1-4-1): Rossi; Al-Ghannam, Al-Oujami, Gonzalez, Konan; Luiz Gustavo; Talisca, Al-Sulaiheem, Al-Hassan, Ghareeb; Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2