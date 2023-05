Gratta e vinci, caffè ripagato: la vincita è da non credere

Gratta e vinci, il caffè viene ripagato e la vincita è da non credere: lo ha scelto personalmente tra i tanti che erano in bella mostra

Alcune volte l’istinto fa la differenza. La sensazione che sia la volta giusta e che proprio quel biglietto sia quello giusto ti permette anche di portare a casa una bella cifra. Una di quelle che non cambiano la vita, ma che sicuramente un piccolo sfizio te lo fanno togliere.

Ed è quello che praticamente è successo a Cecchina, paesino del Lazio, così come riportato da Ilmamilio.it. Sì, un signore è entrato a prendere un caffè e ha deciso di comprare un Gratta e Vinci. E ha chiesto proprio quello, in mezzo agli altri, identici, della serie del Maxi Miliardario. Sì, ha voluto proprio quel biglietto, che ha fatto la differenza con il numero 42.

Gratta e vinci, la vincita è da non credere

E il 42 era tra quelli che davano il bonus. Il 10X addirittura, quello massimo nel Gratta e Vinci in questione. Lui lo ha trovato tra i numeri fortunati e poi ha grattato la somma, che era di 100euro. Quindi, a Cecchina, questo signore tra un caffè e un cornetto si è portato a casa la bellezza di mille euro.

Non una vincita enorme, come detto, ma qualche sfizio se lo è sicuramente tolto. Senza dubbio. E il caffè lo ha pagato, sia il suo, sia quello di qualcuno sicuramente che era presente in quel momento dentro il bar. La cosa bella, come detto, di questa vincita, è stata il fatto che sia stato lui a indicare al rivenditore quale biglietto volesse, quale comprare. E non si sa il motivo di questa decisione, ma sicuramente qualcosa è scattato nella testa dell’uomo. Magari un numero, una folgorazione, oppure ha “visto” tra i numeri che c’erano dentro quello che era proprio il vincente. Oppure una sensazione, come detto prima: un istinto che ha portato a vincere una bella cifra.