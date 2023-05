Formazioni ufficiali Lazio-Lecce: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Lecce, le scelte ufficiali di Sarri e Barone. Le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori.

Una sfida non banale, che potrebbe ridisegnare con maggior precisione i contorni della corsa Champions League e della contesa per non retrocedere. Tutto pronto all’Olimpico per il fischio d’inizio di Lazio-Lecce, primo anticipo della trentacinquesima e quartultima giornata di Serie A.

I biancocelesti, reduci dal brutto KO patito a San Siro contro il Milan, intendono riprendere la propria marcia europea. La compagine di Sarri, scavalcata dalla Juventus al secondo posto in classifica, nelle ultime quattro uscite stagionali ha rimediato tre sconfitte. Un bottino troppo magro per una squadra che fino a poche settimane fa era tra le formazioni più in forma del campionato. Se si escludono l’indisponibilità di Cataldi e i problemi fisici con cui deve fare i conti Vecino, Sarri avrà a disposizione la formazione tipo. In attacco Immobile ritorna al centro del villaggio, con Felipe Anderson e Zaccagni sulle corsie esterne. Nuova chance dal primo minuto per Marcos Antonio in cabina di regia.

Buone notizie anche per Baroni, che per la sfida dell’Olimpico ha recuperato Banda: il funambolico esterno offensivo agirà nel tridente completato da Strefezza e Colombo. Ecco le scelte complete dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Felpe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda.

Lazio-Lecce, il pronostico marcatori

Si prospetta una gara aperta e divertente con rapida capovolgimenti da una parte e dall’altra. I biancocelesti avranno sicuramente le redini del match in mano, ma occhio alla sfrontatezza e all’audacia degli uomini di Baroni, che hanno messo sempre in mostra il proprio credo tattico anche nel corso di sfide sulla carta impegnative. Il confronto dell’Olimpico, però, alla fine dovrebbero arridere proprio a Felipe Anderson e compagni, con l’attaccante brasiliano che dovrebbe riuscire a bucare la rete avversaria in almeno un’occasione. L’esterno offensivo biancoceleste in questa stagione si è fatto sempre trovare pronto quando la situazione lo richiedeva e la sensazione è che possa mettere il suo zampino anche nel confronto con i salentini. Chi è in cerca di riscatto, invece, è il capitano Ciro Immobile: l’attaccante di Sarri potrebbe trovare un gol dei suoi, magari in coabitazione proprio con Felipe Anderson.

Lazio-Lecce, probabili ammoniti e tiratori

La Lazio dovrebbe riuscire a mantenere senza troppi affanni il pallino del gioco in mono, con il centrocampo che ha tutte le carte in regola per fare la voce grossa ed assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Sotto questo punto di vista Milinkovic Savic e Luis Alberto non dovrebbero faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario, ma occhio anche a Lazzari, Hjulmand e Streffeza, che dovrebbero esaltarsi negli spazi inevitabilmente loro concessi. Chi rischia invece di finire sul taccuino del direttore di gara sono Gendrey e Gallo, che dovranno fare i conti sulle corsie laterali di loro competenza con clienti scomodissimi come Felipe Anderson e Zaccagni e potrebbero essere costretti a spendere almeno un fallo.