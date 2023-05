I pronostici di sabato 6 maggio, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Conto alla rovescia per i principali campionati europei: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, mentre la Liga si ferma per dare spazio alla finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Osasuna. In Serie A ci sono due scontri diretti di fondamentale importanza in zona Champions League: Milan-Lazio promette gol e allo stesso tempo equilibrio, mentre l’Inter è in gran forma e parte favorita contro la Roma falcidiata dagli infortuni e stanca per gli impegni di coppa.

In Premier League vittorie interne probabili per Manchester City e Liverpool, mentre Tottenham-Crystal Palace promette gol.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo anche tra Ligue 1 e Bundesliga in Nizza-Rennes, Werder Brema-Bayern Monaco, Hertha Berlino-Stoccarda e Hoffenheim-Eintracht Francoforte. Si gioca anche in Ligue 2 dove il Metz in corsa per la promozione dovrebbe prevalere sul fanalino di coda Niort.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City segna tra due e quattro gol in Manchester City-Leeds, Premier League, ore 16:00

Vincenti

• Genoa (in Genoa-Ascoli, Serie B, ore 14:00)

• Inter o pareggio (in Roma-Inter, Serie A, ore 18:00)

• Liverpool (in Liverpool-Brentford, Premier League, ore 18:30)

• Metz (in Niort-Metz, Ligue 2, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00

• Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

• Sparta Rotterdam-PSV, Eredivisie, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Milan-Lazio, Serie A, ore 15:00

• Hertha Berlino-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

• Nizza-Rennes, Ligue 1, ore 17:00

Il “clamoroso”

Hoffenheim vincente e almeno tre gol complessivi (in Hoffenheim-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30)