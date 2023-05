Paula Badosa, cardiofitness tra le lenzuola: racconto piccante in diretta tv

Paula Badosa, non c’è solo la palestra nel suo programma mensile di allenamento: il racconto hot lascia tutti di stucco.

Nel 2020 erano stati più volte avvistati tra le strade di Madrid. Si sono effettivamente frequentati per un po’, salvo poi decidere di lasciar perdere e di chiudere lì quella parentesi amorosa. La tennista Paula Badosa e il comico e presentatore televisivo David Broncano sono tuttavia rimasti in ottimi rapporti.

Li lega un’amicizia sincera e profonda e lo dimostra il fatto che lui, durante l’Open di Madrid, fosse tra gli spalti a fare il tifo per la sua ex ragazza. In compagnia, peraltro, dell’attuale fidanzato della ex numero 2 del mondo, il modello cubano Jean Betancourt. “I miei più grandi fan” aveva scritto la Badosa nella didascalia che accompagnava la foto dei due ragazzi, a riprova del fatto che i due si vogliono un gran bene e che quella frequentazione non ha in alcun modo pregiudicato il rapporto.

Fatto sta che, per ricambiare la “visita”, la bella Paula si è recata negli studi del programma La Resistencia, condotto per l’appunto da Broncano. E lì, sotto gli occhi divertitissimi del pubblico, si sono punzecchiati senza sosta a vicenda. Dando luogo, come se non bastasse, a dei siparietti tutti da ridere i cui video sono rapidamente rimbalzati qua e là sui vari social network.

Paula Badosa tra nuovi ed ex fidanzati

David si è preso innanzitutto il merito del successo della Badosa. “Ti ho addestrato, ma non voglio darmi delle arie. Qui il genio sei tu… ma un po’ ti ho allenato io”, ha detto il presentatore, azzardando poi una richiesta piuttosto insolita: “Dovresti darmi una piccola percentuale… Lo 0,5%”.

Punto, set y partido para @paulabadosa Y merecidísimo. Poco me parece. pic.twitter.com/2C0rh6pxCr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 4, 2023

Non è stato questo, in ogni caso, il momento clou di questo curioso faccia a faccia tra ex in diretta televisiva. Broncano è rapidamente arrivato al dunque, iniziando a tempestare Paula di domande sul sesso e sul denaro. “Finalmente posso dire che ne ho più di te” ha risposto la Badosa parlando di soldi, mentre il pubblico si lanciava in un’ovazione e il comico si alzava per tenderle la mano e congratularsi.

Esilarante, poi, il momento in cui si è parlato di sesso. Nelle ultime settimane si è vociferato di una presunta crisi in atto tra la tennista e il modello cubano, ma a sentir lei non ci sarebbe alcuna nube all’orizzonte. “Sto passando un buon mese – ha risposto leggermente imbarazzata quando David le ha chiesto quanti rapporti avessero consumato nell’ultimo mese – Fa parte della preparazione fisica, del cardiofitness…”. E tutti, ancora una volta, a ridere. Bellissima ed anche esilarante: cos’altro?