Perugia-Cagliari, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Perugia-Cagliari è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sfida del “Curi” apre la trentaseiesima giornata del campionato cadetto, la terzultima prima dell’inizio della postseason. Rischiano grosso i padroni di casa del Perugia, attualmente in zona rossa e fuori anche dalla zona playout. I biancorossi di Fabrizio Castori hanno 36 punti, due in meno del trittico formato da Cosenza, Brescia e Cittadella, squadre con cui si contenderà la salvezza fino all’ultimo turno.

Gli umbri pagano il pessimo rendimento da marzo in poi, in netta controtendenza con i mesi precedenti, in cui avevano dato l’impressione di potersi salvare senza problemi. Negli ultimi due mesi il Perugia ha vinto a malapena una partita – il successo esterno contro il Cittadella dello scorso 18 marzo – e nelle sei giornate giocate da aprile in poi ha raccolto solo tre punti. Gli scontri diretti contro Cosenza e Spal (0-0 e 1-1) rappresentavano un’importante occasione per uscire fuori dalla zona retrocessione, ma la squadra di Castori si è dovuta accontentare di due pareggi. Neanche il “Curi” riesce ad essere un fattore determinante: il Perugia, infatti, non vince in casa da febbraio. Nessuno, poi, ha perso più partite del Grifone (17), neppure il Benevento fanalino di coda.

Con queste premesse sarà complicato fare punti nel match con il Cagliari, in piena corsa per un posto negli imminenti playoff. I sardi non possono più conquistare la promozione diretta ma in queste ultime tre giornate faranno il possibile per raggiungere quantomeno la quarta piazza, attualmente occupata dal Sudtirol. Gli altoatesini hanno tre punti in più e gli uomini di Claudio Ranieri sognano di raggiungerli già in questo fine settimana, dopo essere tornati al successo grazie al 2-1 di domenica scorsa contro la Ternana.

Perugia-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Castori ha ritrovato Capezzi, ma deve fare a meno di Vukilic e Dell’Orco, che non sono a disposizione. Davanti Luperini e Olivieri supporteranno Di Carmine.

Nel Cagliari sono squalificati Dossena e Rog, indisponibili Falco e Capradossi. Ranieri però può sorridere grazie ai rientro di Azzi e Mancosu. In attacco spazio a Lapadula e Pavoletti.

Come vedere Perugia-Cagliari in diretta tv e in streaming

Perugia-Cagliari è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Curi” di Perugia. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Sono due i precedenti stagionali tra Perugia e Cagliari, che si sono affrontate anche in Coppa Italia. I sardi l’hanno spuntata 3-2 in entrambe le occasioni, sempre tra le mura amiche. Il tallone d’Achille della squadra di Ranieri sono le trasferte: l’ultimo successo lontano dalla Sardegna è datato 18 marzo. Il Perugia in casa invece è molto solido e, spalle al muro, darà vita ad una gara molto combattuta, da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Perugia-Cagliari

PERUGIA (3-4-2-1): Furlan; Rosi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Luperini, Olivieri; Di Carmine.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2