Formazioni ufficiali Roma-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Roma-Milan: le scelte di Mourinho e di Pioli in vista del big match della trentaduesima giornata di Serie A. Le ultime dritte su marcatori, ammoniti e tiratori.

Una sfida dal valore specifico non indifferente quella che tra pochi istanti andrà in scena all’Olimpico tra Roma e Milan. Un appuntamento importantissimo soprattutto in ottica Champions, con i giallorossi ed i rossoneri che stanno provando in tutti i modi a sgomitare per riuscire a rientrare tra le prime quattro.

Alla luce del calendario che attenderà le compagini di Mourinho e Pioli, la sfida dell’Olimpico ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque per il cammino delle due formazioni. Nei ventidue titolari, però, figurano delle novità clamorose che non possono non essere attenzione. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Abraham, Belotti

MILAN (4-2-3-1) Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud

Roma-Milan, il pronostico marcatori

In una stagione che fin qui non gli ha regalato le risposte tanto attese, Tammy Abraham potrebbe imprimere la svolta decisiva alla sua stagione. L’attaccante inglese ha incassato la fiducia importante di José Mourinho che lo ha schierato nuovamente al centro dell’attacco, in coabitazione don il “Gallo” Belotti. La difesa uno contro uno del Milan potrebbe garantire all’ex attaccante del Chelsea margini di manovra e attacco importante alla profondità: scenario che Rafa Leao, altro candidato autorevole ad iscriversi nel tabellino marcatori, non dovrebbe faticare a ritagliarsi. Per i più temerari, occhio a Brahim Diaz: la Roma fa fatica a leggere gli inserimenti dei trequarti avversari soprattutto senza il proprio totem difensivo. Lo spagnolo, che ha avuto un ruolo decisivo nella qualificazione alle semifinali di Champions, potrebbe giovare del cono d’ombra che sarà in grado di attaccare, soprattutto se le marcature dei giallorossi saranno canalizzate su Giroud e Leao.

Roma-Milan, probabili ammoniti e tiratori

La sfida sugli esterni potrebbe rappresentare una variabile tattica interessante: neanche a dirlo, l’opzione Theo Hernandez tiratore intriga e non poco. Sull’altro versante, però, occhio a Spinazzola: schierando i due centravanti “pesanti”, i rifornimenti dalle corsie laterali rappresenteranno una chiave di vitale importanza per la Roma. Sotto questo punto di vista, l’ex esterno della Juventus non solo dovrebbe garantire assistenza importante ai centravanti, ma potrebbe mettersi in proprio con una conclusione delle sue. Piace anche l’opzione Pellegrini tiratore. Occhio, però, ai calci da fermo: le assenze di Smalling e Llorente pesano molto, ma la Roma potrebbe rendersi pericolosa soprattutto con Ibanez. Sul versante opposto, lo strapotere atletico di Tomori nel cuore dell’area di rigore giallorossa non può essere trascurata. Rischiano il giallo Kjaer, Bennacer, Krunic e Mancini.