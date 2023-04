Serie A, Napoli a un passo dallo scudetto: “Altro che fuga. Basta la corrente”

Serie A, il prossimo weekend potrebbe essere già decisivo per il Napoli: le parole di uno dei tifosi azzurri più appassionati di sempre.

Da un punto di vista prettamente aritmetico, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Il campionato non sarà ancora finito, eppure il Napoli potrebbe festeggiare già nel weekend che verrà. Sempre a patto che sabato vinca il derby contro la Salernitana e che la Lazio non abbia la meglio, l’indomani, in casa dell’Inter.

La città partenopea, inutile dirlo, è in gran fermento. Soprattutto dopo l’ultima ed ottima prova contro la Juventus, che ha di fatto suggellato un trionfo che pareva annunciato già all’inizio della stagione. Manca solo un ultimo sforzo, perché lo scudetto si materializzi nella bacheca della società. I tifosi non stanno nella pelle. Nessuno escluso. E muore dalla voglia di brindare alla vittoria del campionato da parte del Napoli anche Giuseppe Abbagnale, ex canottiere italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio e cuore azzurro da sempre.

Ha parlato della volata della squadra di De Laurentiis con grande entusiasmo in esclusiva a Notizie.com. Facendosi portavoce, se vogliamo, di quelli che certamente saranno i sentimenti di tutti i napoletani a pochi giorni dal grande, e più reale che mai, trionfo in Serie A. “Non so quante altre volte sia stato assegnato così in anticipo lo scudetto – ha detto l’ex campione azzurro commentando l’epica impresa della società – è la dimostrazione del campionato strepitoso. Il Napoli, al di là del demerito delle altre, ha espresso un gioco e centrato dei risultati straordinari”.

Serie A, gongola Abbagnale: “Festeggeremo tanto”

Non ci sarà nessuna sorpresa, stavolta, dal momento che la vittoria del Napoli è praticamente scritta, calcoli alla mano, già da un bel po’ di tempo. Questo renderà l’epilogo del campionato meno appassionante, forse, ma di certo non meno entusiasmante.

“In questo modo – ha detto Abbagnale in riferimento all’assenza di sorprese – c’è meno suspense per i tifosi, vorrà dire che avremo modo di festeggiare per più domeniche. Nel canottaggio, con un vantaggio simile, neanche si parlerebbe più di fuga. Basterebbe la corrente per arrivare al traguardo e vincere”. “Per il calcio, in generale, è più bella la volata fino all’ultima giornata. Per un tifoso del Napoli, oggi, dico che è meglio gioire con largo anticipo e godersi l’arrivo in solitaria. Si vive più rilassati. Poi penso – ha commentato ancora l’ex canottiere – che il Napoli cercherà nuovi stimoli, magari punterà ai record per entrare ancora di più nella storia”.

La mente è già lì, dunque, al giorno in cui finalmente si potrà stappare lo spumante e ci si potrà dare alla pazza gioia. “Festeggeremo tanto – preannuncia Abbagnale quando gli viene chiesto cosa immagina possa accadere in città in quel momento – Negli ultimi anni ci siamo andati vicini più volte, la delusione è stata tanta, adesso non può più sfuggirci. Gioiremo anche per tutte le volte che ci è rimasto in canna il trionfo in passato“.