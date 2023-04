Berrettini, lady Boss è irresistibile: la collega che tutti vorrebbero

Berettini, chi non vorrebbe una collega come quella del celebre tennista? Lady Boss è a dir poco irresistibile.

In questi ultimi tempi Matteo Berrettini ha attirato molto l’attenzione del pubblico. L’ufficializzazione della sua relazione con Melissa Satta è finita subito al centro dei rumors, attirando anche diverse polemiche. A quanto pare, la fidanzata del tennista non è l’unica donna meravigliosa che fa parte della sua vita. Anche la sua collega è una bellezza irresistibile.

Considerato uno migliori tennisti italiani di sempre, Matteo Berrettini è sicuramente uno degli atleti più in vista del momento. Soprannominato The Hammer, è famoso per i colpi potenti che sferra quando si trova sul campo. È stato il primo italiano ad essere arrivato in finale a Wimbledon e ad aver raggiunto la semifinale degli Australian Open, oltre ad essere arrivato alla semifinale degli US Open sul cemento.

All’inizio di quest’anno ha reso ufficiale la sua relazione con la showgirl Melissa Satta, insieme alla quale è diventato presto protagonista di numerosi rumors. Non è la prima volta che il tennista attira l’attenzione della cronaca rosa: fino allo scorso anno ha avuto una storia con la collega Ajla Tomljanovic, con la quale è stato fidanzato per tre anni.

Inizialmente definiti la coppia dell’anno, Berrettini e Satta con il passare del tempo sono finiti al centro di accese polemiche online. Solamente negli ultimi giorni la showgirl è stata pesantemente attaccata e accusata di essere la responsabile delle sconfitte subite dal fidanzato.

Berrettini, la collega del tennista incanta tutti con il completino firmato Boss

Se la nuova fiamma del tennista è nota per essere uno dei volti più desiderati della televisione, la collega che vi mostreremo in questo articolo non è sicuramente da meno. Solamente un anno fa è stata nominata l’atleta più sexy del mondo dalla rivista australiana Busted Coverage.

Stiamo parlando della splendida Alica Schmidt. La velocista tedesca – testimonial di Boss come Berrettini – si è fatta strada nel mondo dello sport grazie ai suoi traguardi facendosi sempre notare per la sua incredibile bellezza. Su Instagram vanta un account seguito da 3,7 milioni di persone e lei stessa è molto attiva sui social, dove spesso condivide foto da capogiro.

I suoi meravigliosi lineamenti e il suo fisico scolpito l’hanno portata a collaborare con diversi brand e fotografi. Fino a sfilare sulla passerella di Boss nel corso del suo show a Miami un mese fa. Alica è una splendida ragazza e, anche quando si tratta di un semplice selfie davanti allo specchio, riesce sempre a lasciare tutti incantati.

Protagonista della foto è il suo fisico da urlo: impossibile non notare i suoi addominali e le sue favolose gambe. Alica indossa un completino sportivo (firmato Boss, ovviamente) che le calza a pennello, mentre i suoi capelli sono raccolti in una coda alta che le valorizza ulteriormente il viso. In quanti vorrebbero una collega come lei?