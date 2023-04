Tennis, la sosia di Sophia Loren in shorts e reggiseno: selfie da impazzire

Tennis, il selfie allo specchio fa sognare i follower della splendida atleta: la foto fa incetta di like e commenti.

Quando, qualche anno fa, ha partecipato a Miss Italia, gli intenditori si sono subito resi conto del fatto che il suo fosse un fascino unico. Ineguagliabile. Ed era solo questione di tempo, in fondo, perché questa reginetta di bellezza diventasse popolare. Dovevamo aspettarcelo.

Eppure questa meravigliosa creatura non deve il suo successo solo al concorso che l’ha di fatto lanciata. La fama l’ha travolta nel momento in cui ha debuttato in un mondo assai diverso da quello, patinatissimo, dei palcoscenici e delle passerelle. Ha trovato se stessa in campo ed è grazie al suo talento nel tennis che si è fatta conoscere un po’ ovunque. I follower che oggi la seguono su Instagram hanno dunque conosciuto prima l’atleta, poi l’incantevole donna che si celava dietro quegli adorabili completi sportivi.

Oggi Susanna Giovanardi è una delle tenniste più belle e sexy del circuito, ma non solo. È anche un personaggio piuttosto noto sui social network e la cui fama, questo è poco ma sicuro, è destinata ad aumentare sempre più nel tempo. Atleta, modella e dottoressa in scienze motorie: una donna multitasking che si riserverà, negli anni a venire, così tante sorprese che stenteremo a crederci.

Tennis, Susanna Giovanardi allo specchio scatena la fantasia dei fan

Fermo restando che le sorprese, nel suo profilo Instagram, sono ormai praticamente all’ordine del giorno. La bella Susanna è molto attiva online e, in linea di massima, posta sempre qualcosa. Che sia uno spaccato dei suoi allenamenti, o la foto di una nuova campagna, è sempre presente. Non lascia mai i suoi fan a mani vuote.

Tant’è che qualche ora fa ha voluto omaggiarli – perché di questo si tratta, di un vero e proprio regalo – con un selfie stratosferico che ha subito scatenato la fantasia dei suoi numerosi follower. Si è fotografata allo specchio ed è, come sempre del resto, assolutamente irresistibile. Soprattutto perché ha deciso di sfoggiare, stavolta, un outfit pazzesco.

La Giovanardi indossa un reggiseno sportivo che valorizza la perfezione del suo décolleté, sapientemente abbinato a dei pantaloncini da ciclista che mettono in mostra, invece, le gambe perfette. Aveva proprio ragione chi, ai tempi della sua partecipazione a Miss Italia, le aveva affibbiato il soprannome di “nuova Sophia Loren“. E chissà che questo parallelismo non possa portarle fortuna per la sua carriera e far sì che riscuota, perché no, lo stesso successo dell’attrice capitolina.