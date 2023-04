Tennis, a Carnevale ogni azzardo vale: il vestito che non c’è accende la fantasia

Tennis, la splendida giocatrice è volta fino in Giamaica per celebrare il Carnevale, nel corso del quale ha sfoggiato un look (se così possiamo definirlo) che ha scatenato le fantasie dei tifosi.

La tennista statunitense è sicuramente una delle più affascinanti di sempre. Salita alla ribalza grazie ai suoi trionfi, sui social sa sempre come stuzzicare i fan con le sue foto da capogiro. In questi giorni ha messo da parte le competizioni per concedersi un soggiorno all’insegna del divertimento in Giamaica. Il look sfoggiato in occasione del Carnevale ha stregato i social.

L’atleta non è certamente nuova alle attenzioni dei fan, che ormai hanno perso la testa per lei. Sul suo profilo Instagram spiccano diversi scatti in cui sfodera il suo fascino, con una sensualità in grado di incantare chiunque. La statunitense Sloane Stephens non ha mai temuto di mostrare il suo fisico avvenente, facendo breccia nel cuore di migliaia di tifosi sul web.

Classe 1993, ha debuttato nel mondo del tennis nel 2007 prendendo parte ai suoi primi tornei ITF. Nel 2008 è arrivata alla finale dello US Open in doppio insieme a Mallory Burdette. Due anni più tardi ha trionfato all’Open di Francia in coppia con Timea Babos, insieme alla quale si è aggiudicata anche la vittoria del torneo di Wimbledon del 2010.

Dal suo debutto ad oggi la giocatrice si è portata sette titoli WTA a casa, tra i quali spiccano lo US Open del 2017 e il Miami Open del 2018. A partire dall’anno seguente, ha dovuto fare i conti con un periodo negativo che l’ha portata a precipitare nella classifica mondiale, fino ad uscire dalla top 50 delle migliori giocatrici.

Tennis, Sloane Stephens alla conquista della Giamaica con il suo look da capogiro

L’anno scorso la tennista è andata incontro ad una ripresa. Ha gareggiato al torneo di Guadalajara, vincendo il suo settimo titolo WTA dopo ben quattro anni. La ex numero 3 del mondo attualmente si trova alla posizione 49 del ranking. Nelle scorse settimane si è messa alla prova al Charleston Open che, tuttavia, ha dovuto lasciare dopo essere stata sconfitta da Viktoryja Azaranka.

Ora per Sloane è arrivato il momento di prendersi una pausa dalle competizioni. Negli scorsi giorni l’atleta è volata in Giamaica per festeggiare il Carnevale, come molte altre celebrità. Ovviamente, sui social non mancano gli aggiornamenti per i fan che, davanti alle ultime foto condivise dalla meravigliosa giocatrice, sono rimasti a bocca aperta.

Come potete vedere, è entrata pienamente nello spirito della celebrazione con un “look” in cui a regnare sono i colori. Sloane ha mandato il web in tilt. Le sue curve pericolose sono in bella mostra in un outfit supersexy. La tennista è più seducente che mai e sembra una vera dea: il post, su Instagram, è stato sommerso dai like e dai commenti dei followers che non hanno potuto trattenere il loro entusiasmo.